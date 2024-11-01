Precios al nivel de Roland Garros, palcos VIP vacíos y la sombra de las apuestas: el raro ambiente del Mutua Madrid Open

La Caja Mágica es, sobre el papel, uno de los recintos tenísticos mejor concebidos del circuito en España. Instalaciones modernas, pistas de primera, organización cuidada. Y sin embargo, cada edición del Mutua Madrid Open desata la misma conversación: ¿por qué las gradas están tan vacías? ¿Por qué el ambiente se parece más al de un evento corporativo que al de un Masters 1000? Las respuestas son incómodas y señalan en direcciones muy concretas.