Los ataques a instalaciones energéticas en el Golfo disparan un 35% el gas y reavivan el temor a subidas de tipos; Trump agrava la tensión con nuevas amenazas a Irán [ENG]

Reino Unido va a “reforzar” su apoyo defensivo a los Estados del Golfo después de que Irán atacara instalaciones energéticas en toda la región en una “grave escalada” de la guerra que podría impulsar la inflación y los tipos de interés. El precio del crudo Brent llegó a alcanzar los 119 dólares por barril y los precios del gas en Europa se dispararon brevemente un 35% después de que Irán bombardeara con misiles el complejo energético de Ras Laffan, en Catar, y otras infraestructuras de petróleo y gas en Oriente Medio.