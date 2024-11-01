Los ataques a instalaciones energéticas en el Golfo disparan un 35% el gas y reavivan el temor a subidas de tipos; Trump agrava la tensión con nuevas amenazas a Irán [ENG]

Reino Unido va a “reforzar” su apoyo defensivo a los Estados del Golfo después de que Irán atacara instalaciones energéticas en toda la región en una “grave escalada” de la guerra que podría impulsar la inflación y los tipos de interés. El precio del crudo Brent llegó a alcanzar los 119 dólares por barril y los precios del gas en Europa se dispararon brevemente un 35% después de que Irán bombardeara con misiles el complejo energético de Ras Laffan, en Catar, y otras infraestructuras de petróleo y gas en Oriente Medio.
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Ahora, sorpresa ninguna, y fácilmente esto irá a peor si en EEUU no eliminan del mapa al sociópata vejestorio de Trump.
Lo que no entiendo es que el precio de los recursos se siga negociando a nivel mundial, bueno lo entiendo perfectamente. El gas que se esta produciendo en Estados Unidos, Rusia o Argelia ahora mismo esta subiendo de precio cuando cuesta lo mismo producirlo. Al final se forran los de siempre.
Gente, cuando penséis en subiros al carro del "todos son iguales", "ninguno me representa", "yo elijo a quien me roba" y demás subnormalidades profundas... mirad a Trump, mirad vuestra cartera y mirad vuestra cuenta del banco. Si tenéis hipoteca, os cuesta ahorrar y la cartera más pelada que el cráneo de Mortadelo, pensáoslo antes de votar o votar por subnormales o votar por joder.
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