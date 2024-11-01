edición general
9 meneos
7 clics

Los ataques a instalaciones energéticas en el Golfo disparan un 35% el gas y reavivan el temor a subidas de tipos; Trump agrava la tensión con nuevas amenazas a Irán [ENG]

Reino Unido va a “reforzar” su apoyo defensivo a los Estados del Golfo después de que Irán atacara instalaciones energéticas en toda la región en una “grave escalada” de la guerra que podría impulsar la inflación y los tipos de interés. El precio del crudo Brent llegó a alcanzar los 119 dólares por barril y los precios del gas en Europa se dispararon brevemente un 35% después de que Irán bombardeara con misiles el complejo energético de Ras Laffan, en Catar, y otras infraestructuras de petróleo y gas en Oriente Medio.

| etiquetas: trump , irán , ataques , gas , interés
7 2 0 K 95 actualidad
4 comentarios
7 2 0 K 95 actualidad
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Poco me parece para el premio FIFA de la paz
3 K 59
#1 Grahml
Vaya caos.

:palm:

Ahora, sorpresa ninguna, y fácilmente esto irá a peor si en EEUU no eliminan del mapa al sociópata vejestorio de Trump.
0 K 20
smilo #2 smilo
A este ritmo veras tu las risas el invierno que viene con el gas para calefaccion.
Lo que no entiendo es que el precio de los recursos se siga negociando a nivel mundial, bueno lo entiendo perfectamente. El gas que se esta produciendo en Estados Unidos, Rusia o Argelia ahora mismo esta subiendo de precio cuando cuesta lo mismo producirlo. Al final se forran los de siempre.
0 K 12
#4 detectordefalacias
No quiero dejar pasar la oportunidad de señalar con el dedo la luna:

Gente, cuando penséis en subiros al carro del "todos son iguales", "ninguno me representa", "yo elijo a quien me roba" y demás subnormalidades profundas... mirad a Trump, mirad vuestra cartera y mirad vuestra cuenta del banco. Si tenéis hipoteca, os cuesta ahorrar y la cartera más pelada que el cráneo de Mortadelo, pensáoslo antes de votar o votar por subnormales o votar por joder.

No vaya ser…   » ver todo el comentario
0 K 10

menéame