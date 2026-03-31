Los precios de la energía en Alemania suben en mayo a cuatro veces los niveles franceses (eng)

Los precios de la energía alemana para mayo cotizan cuatro veces más altos que en Francia, un múltiplo récord debido a la interrupción del suministro de gas natural debido a la guerra con Irán. La diferencia en los precios de la energía se debe al suministro relativamente estable y de bajo costo de Francia proveniente de nuclear y renovables, mientras que Alemania depende más de los combustibles fósiles después de cerrar sus reactores en 2023. Los contratos de energía alemanes para mayo se negocian a 86,80 €/MWh y en Francia a 22,06 €/MWh