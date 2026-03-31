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Los precios de la energía en Alemania suben en mayo a cuatro veces los niveles franceses (eng)

Los precios de la energía alemana para mayo cotizan cuatro veces más altos que en Francia, un múltiplo récord debido a la interrupción del suministro de gas natural debido a la guerra con Irán. La diferencia en los precios de la energía se debe al suministro relativamente estable y de bajo costo de Francia proveniente de nuclear y renovables, mientras que Alemania depende más de los combustibles fósiles después de cerrar sus reactores en 2023. Los contratos de energía alemanes para mayo se negocian a 86,80 €/MWh y en Francia a 22,06 €/MWh

| etiquetas: alemania , francia , energía , electricidad
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4 comentarios
3 1 0 K 38 actualidad
Andreham #1 Andreham
Alemania depende más de los combustibles fósiles porque dos países que nadie conoce porque no se quiere investigar volaron un gaseoducto y Europa ha decidido dejar de respirar para enseñarle a sus proveedores lo enfadados que están.
5 K 54
Findeton #4 Findeton *
#1 Y porque cerraron todas las plantas nucleares que tenían.
3 K 33
#3 candonga1
A seguir disfrutando del gas licuado yanqui.
1 K 22
XtrMnIO #2 XtrMnIO *
Es lo que tiene cuando gobierna la incompetente y pusilánime derecha.
1 K 15

menéame