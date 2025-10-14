edición general
El precio del petróleo, a un paso del mínimo anual: la AIE prevé un superávit récord de crudo en 2026

El petróleo Brent ha bajado este martes un 1,47% y cotiza en 62,39 dólares, muy cerca de los mínimos del año marcados en mayo, justo después del anuncio de Donald Trump de aranceles masivos. La retirada o la prórroga de casi todas estas barreras comerciales permitió al petróleo recuperar terreno y abonó la subida de las Bolsas, pero esta semana de nuevo el riesgo tarifario castiga al mercado energético. Las tensiones entre China y Estados Unidos están desatando las ventas, aceleradas también a medida que el mercado cotiza un exceso de oferta ca

#1 Tensk
Esta tarde mismo vuelvo a echarle mil pesetas.
suppiluliuma #5 suppiluliuma *
En gran medida, por la firmeza con la que el cartel de la OPEP+ está restituyendo la producción recortada en años anteriores para tratar de reequilibrar el mercado. Aquella política de tijeretazos artificiales de oferta es historia.

Reflexión con el palillo en la boca: ¿no será que Arabia Saudí y el resto de OPEP+ ha aumentado la producción para llevar el precio por debajo de los 70 dólares/barril, que es el mínimo para que el petróleo de esquisto americano sea rentable, y así mandar a…   » ver todo el comentario
gordolaya #4 gordolaya
Como se suele decir (aunque no creo que este sea el caso) la edad de piedra no acabó por falta de piedras.....
#2 pozz
La irrupción de los vehículos eléctricos de forma mas masiva, va a hacer que el precio del petroleo, y por ende los combustibles, baje considerablemente.
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#2 Por ahora no se nota nada, es mas el gasoil ha subido algo.
