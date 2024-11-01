edición general
El precio de una habitación en un piso compartido se duplica en apenas 10 años y alcanzan los 521 euros de media

Alquilar una habitación en un piso compartido nunca había sido tan caro: 521 euros de media, un 62% más que hace solo cinco años y el doble (+97%) que hace 10 años. En concreto, en 2020 una habitación de alquiler costaba de media en 2020 en torno a 322 euros y en 2015 tan solo 265 euros, según datos de Fotocasa correspondientes al mes de diciembre de los últimos 10 años.

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Ya sabéis portada, posicionamos en google, lo ven los de latam que les van a quitar medio sueldo del salario minimo por una habitacion de mierda, no vienen, y si las empresas quieren trabajadores se verán obligadas a subir salarios

Podéis proceder a insultarme y atacarme por que quiero que te suban el sueldo
0 K 20
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
visto que los de arriba no lo van a regular, hay que ser hostiles, mover contenido del cambio climático en redes

Ademas es divertido atacar a los guiris en instagram y decirles que se piren que son un problema, la gente te apoya más que aquí xD xD
0 K 20
#8 Chiapela *
#7 los políticos lo adulteran todo. Si no lo entiendes, háztelo mirar
0 K 18
Alegremensajero #9 Alegremensajero *
#8 No mencionas ni una ley ni nada al respecto, repites mantras vacíos de contenido y encima vas de soberbio diciendo que si no lo entiendo me lo haga mirar... Argumenta primero y luego intenta la altanería.
0 K 7
Alegremensajero #2 Alegremensajero
Pero hay que dejar al mercado que se regula solo...
1 K 13
#6 Chiapela
#2 Se regula solo si no lo adulteran los políticos.
0 K 18
Alegremensajero #7 Alegremensajero
#6 Ahora está adulteradísimo por los políticos... Madre mía las tonterías que tiene uno que leer...
0 K 7
founds #10 founds
Hay muchos Airbnb, en estos casos veo bien ocupar esas viviendas
0 K 7
#3 Borgiano
El cobete de Pedro... to the moon!
0 K 7
Chinchorro #5 Chinchorro
#3 ¿Qué quieres, que el gobierno regule los precios de la vivienda? ¿Eres comunista? :troll:
0 K 12

