El precio de una habitación en un piso compartido se duplica en apenas 10 años y alcanzan los 521 euros de media

Alquilar una habitación en un piso compartido nunca había sido tan caro: 521 euros de media, un 62% más que hace solo cinco años y el doble (+97%) que hace 10 años. En concreto, en 2020 una habitación de alquiler costaba de media en 2020 en torno a 322 euros y en 2015 tan solo 265 euros, según datos de Fotocasa correspondientes al mes de diciembre de los últimos 10 años.