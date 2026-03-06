El precio de la guerra: ¿Puede EE. UU. sostener un gasto de 1.000 millones de dólares diarios en Irán?

Aunque las cifras oficiales aún están bajo revisión, diversas instituciones coinciden en la magnitud del gasto. El Penn Wharton Budget Model (PWBM), dirigido por el execonomista del Tesoro Kent Smetters, estima que el costo directo presupuestario podría oscilar entre los 40.000 y 95.000 millones de dólares en el corto plazo. Con la deuda pública en niveles críticos y la incertidumbre arancelaria en el horizonte, la pregunta no es si EE. UU. puede ganar el conflicto, sino si puede permitirse pagarlo