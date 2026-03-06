El precio de la guerra: ¿Puede EE. UU. sostener un gasto de 1.000 millones de dólares diarios en Irán?

Aunque las cifras oficiales aún están bajo revisión, diversas instituciones coinciden en la magnitud del gasto. El Penn Wharton Budget Model (PWBM), dirigido por el execonomista del Tesoro Kent Smetters, estima que el costo directo presupuestario podría oscilar entre los 40.000 y 95.000 millones de dólares en el corto plazo. Con la deuda pública en niveles críticos y la incertidumbre arancelaria en el horizonte, la pregunta no es si EE. UU. puede ganar el conflicto, sino si puede permitirse pagarlo
| etiquetas: guerra , gasto , irán , estados unidos , impacto económico
Claro que puede gastarlos, el problema no es eso, el problema es si tiene acceso a la tecnología, las tierras raras, suficientes fábricas, personal, energía, alimentos en los barcos y demás, para producir las bombas y lanzarlas sobre Irán...
Los putos dólares norteamericanos son CREADOS por EEUU, la puñetera manera de pensar de los que se creen que el dinero es una "cosa" y no un puñetero apunte contable ya aburren.