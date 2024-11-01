edición general
El precio de la electricidad se dispara en Alemania

En 2024, una media del 59 por ciento del consumo eléctrico alemán procedió de energías renovables. Pero especialmente en invierno, debido a la oscuridad, los días nublados y sin viento, el rendimiento fue bajo. Sobre todo, el 12 de diciembre de 2024. Sólo el 18 por ciento de las necesidades eléctricas de Alemania pudieron cubrirse ese día con energías renovables. El resto tuvo que ser generado por centrales eléctricas de carbón y gas, además de importaciones de electricidad de los países vecinos de la UE. El precio del megavatio por hora subió

Verdaderofalso #12 Verdaderofalso
#8 sin contar que la nuclear tiene otros riesgos estructurales:

Altísimo costo inicial.

Construcciones que duran 10–15 años.

Riesgo de sobrecostes que fácilmente duplican el presupuesto inicial.

Necesidad de respaldo estatal (garantías, seguros).
#11 soberao
Mientras más cara esté la energía mas rentable será poner paneles solares o una batería en tu casa.
Este invierno viene frío y es el precio que hay que pagar porque la energía no es barata. Con la energía nuclear los precios seguirían siendo caros porque lo que baja el precio es el viento y las renovables que no son más que energía local sin tener que importarla del extranjero.
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Eso es lo que ocurre cuando la nuclear se sustituye por gas y carbón
sotillo #2 sotillo
#1 Sobre todo si te joden el gas barato y te dejas
#5 El_dinero_no_es_de_nadie *
#2 Rusia cerró el NS1 el 30 de agosto alegando mantenimiento
www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-62775414
Y el 5 de septiembre dijo que no lo volvería a abrir
www.elplural.com/politica/internacional/rusia-cierra-grifo-gas-indefin

Es lo que tiene depender de un gas que no es barato.
Incluso cuando Argelia tenía abierto el segundo gaseoducto y teníamos más gas barato, quien incrementaba el precio de la electricidad era el gas.
#10 fremen11 *
#5 La respuesta rusa se produce después de las sanciones de la UE

es.wikipedia.org/wiki/Sanciones_internacionales_durante_la_guerra_ruso

Y se te olvida la amenaza de destrucción del NS2 por parte de los USA
#3 soberao *
#1 La empresa privada puede invertir en energía nuclear si tan rentable les parece. Por algo será que sin el aval de un esatdo y del dinero de los contribuyentes y sus impuestos no hay proyecto nuclear que salga adelante...
devilinside #4 devilinside
#3 Es que lo de tirar con pólvora del rey mola
#8 El_dinero_no_es_de_nadie *
#3 La empresa privada no puede invertir en energía nuclear de forma segura en todos los países, ya que en cualquier momento le pueden cerrar la central por decisión política y no técnica.

Es lo que ha ocurrido en Alemania y ocurre en España, donde los informes técnicos favorables del CSN no son vinculantes.

Nunca han necesitado dinero de los contribuyentes para su construcción.

No se puede decir lo mismo de la eolica y fotovoltaica que sí han necesitado subvenciones y ahora necesitan el aval…   » ver todo el comentario
Gry #9 Gry
#1 Según la World Nuclear Association las nucleares solo son rentables si se les garantiza la venta de un mínimo de electricidad a precio regulado. (Que es lo que piden las centrales españolas como condición para seguir operando).

Son incapaces de competir en el Mercado Libre sin pérdidas. Que existan tasas al CO2 altas puede ayudar a mantenerlas competitivas frente al gas natural y al carbón pero el CO2 todavía no es lo bastante caro para que ocurra.

La otra opción es mediante la gestión…   » ver todo el comentario
#7 tyrrelco
Les hace falta más eólica marina.
Don_Pixote #6 Don_Pixote *
El precio se ha estabilizado bastante y casi llegando a niveles de pre-2022..

Y por el día tienen precios negativos a cascoporro, los picos son a la tarde con la demanda y el uso de gas.

El artículo habla de un pico en un día concreto de invierno y se queda tan ancho.
