El precio disparado de la RAM se cobra su primera gran víctima: PS6 se va a 2028 o 2029

Pese a que existen muchas razones que explican esta compleja situación, hay una que destaca por encima del resto: la fuerte demanda que obligan a asumir los centros de datos de la Inteligencia Artificial, con Alphabet (Google) y OpenAI (ChatGPT), como dos de los grandes protagonistas. Fabricantes como Samsung, según informa el medio, han decidido revisar sus contratos de suministro de memorias trimestralmente, en vez de anualmente, como era normal hasta este momento.

Voy a hacer de abuelete...

En mís tiempos:

Out Of Memory Error
In the mid-1980s, the RAM industry and the oil industry had a lot in common: The price fluctuations could get severe. Things got really bad in 1988.
tedium.co/2016/11/24/1988-ram-shortage-history/

Me parece muy divertido el final del artículo:

Megabyte for megabyte, that means it’s unlikely we’ll ever see a 1988-style shortage ever again. We can’t make better oil, but we can make better RAM.

#6 Una fábrica de esas no se construirá en cuatro días y costará bastante tiempo amortizarla. Según el amigo Gemini entre $10,000 - $20,000 millones. Ala, ya he contribuido a que suba más la RAM.
Me temo que la siguiente será la de Valve, la Steam Deck.
#1 La steam deck ya está fuera de stock en la mayor parte del mundo. A la que han jodido viva es a la steam machine.
#3 Ups, cierto.
#1 ¿Y la Steam Frame que iban a sacar este año que?!!?!

Coñe! Que Meta ya ha retrasado la Quest 4 al 27 o 28! :-S
Esto lo he comprado yo por 127 euros en Octubre Ya vale el doble.

Y por este otro pagué 53 euros en 2023 y cuesta el triple ahora.
Quizá los usamos de videoconsolas lo que necesitan en mejor software en lugar de más hardware.
Apartáos, que tengo la solución!! Que dejen accesible el slot para poner memorias y que se puedan poner DDR4 o DDR5 del PC en la PS6. Así, un rato jugamos con la PS6 y otro rato usamos el PC.
oh no...
Anyway
