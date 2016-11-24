El precio disparado de la RAM se cobra su primera gran víctima: PS6 se va a 2028 o 2029

Pese a que existen muchas razones que explican esta compleja situación, hay una que destaca por encima del resto: la fuerte demanda que obligan a asumir los centros de datos de la Inteligencia Artificial, con Alphabet (Google) y OpenAI (ChatGPT), como dos de los grandes protagonistas. Fabricantes como Samsung, según informa el medio, han decidido revisar sus contratos de suministro de memorias trimestralmente, en vez de anualmente, como era normal hasta este momento.
En mís tiempos:
Out Of Memory Error
In the mid-1980s, the RAM industry and the oil industry had a lot in common: The price fluctuations could get severe. Things got really bad in 1988.
tedium.co/2016/11/24/1988-ram-shortage-history/
Me parece muy divertido el final del artículo:
Megabyte for megabyte, that means it’s unlikely we’ll ever see a 1988-style shortage ever again. We can’t make better oil, but we can make better RAM.
Coñe! Que Meta ya ha retrasado la Quest 4 al 27 o 28!
Y por este otro pagué 53 euros en 2023 y cuesta el triple ahora.
