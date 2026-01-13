·
El Prat bate récord de pasajeros en el 2025 y gana terreno a Barajas pese a su sobrecapacidad
El aeropuerto saca más rendimiento de las hora valle a la espera de su ampliación por 3.200 millones de euros
el prat
barajas
aeropuertos
actualidad
relacionadas
#4
frg
#3
La anterior ampliación dijeron que iban a realizar no se qué recuperación ambiental tras talar unos miles de pinos.
No se hizo
.
Todo lo que digan huele y sabe a mentira.
0
K
12
#1
frg
¡Ampliar!, ¡ampliar!, ¡AMPLIAR!
Tras destrozar más medio natural para ampliar, ¿qué van a hacer cuando los vuelos bajen? ya sea porque el turismo se retraiga, porque no haya petroleo o por la inestabilidad mundial o alguna(s) guerra.
0
K
12
#2
MetalAgm
#1
Que mas da, ahora llegara Ayuso y se cabreara y ampliará Barajas para que eso no quede asi... luego mas DANAS, mas inhundaciones, mas sequias, etc... total, eso del cambio climatico es un invento woke... a seguir consumiendo y quemando keroseno sin parar...
1
K
23
#5
Russin
#2
seguimos sin tener claro que competencia es autonómica y cuál estatal
0
K
6
#3
Malinke
#1
nada, si está rentabilizado, bien y si no, también.
En la ampliación de El Prat no sé si decían que con el tiempo igual se anegaba, u otro problema que no me acuerdo, y algún político catalán o alguien de Aena, dijo que para esa época ya estaría rentabilizado.
0
K
11
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
