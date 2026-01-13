edición general
El Prat bate récord de pasajeros en el 2025 y gana terreno a Barajas pese a su sobrecapacidad

El aeropuerto saca más rendimiento de las hora valle a la espera de su ampliación por 3.200 millones de euros

frg #4 frg
#3 La anterior ampliación dijeron que iban a realizar no se qué recuperación ambiental tras talar unos miles de pinos. No se hizo.

Todo lo que digan huele y sabe a mentira.
frg #1 frg
¡Ampliar!, ¡ampliar!, ¡AMPLIAR!

Tras destrozar más medio natural para ampliar, ¿qué van a hacer cuando los vuelos bajen? ya sea porque el turismo se retraiga, porque no haya petroleo o por la inestabilidad mundial o alguna(s) guerra.
#2 MetalAgm
#1 Que mas da, ahora llegara Ayuso y se cabreara y ampliará Barajas para que eso no quede asi... luego mas DANAS, mas inhundaciones, mas sequias, etc... total, eso del cambio climatico es un invento woke... a seguir consumiendo y quemando keroseno sin parar...
#5 Russin
#2 seguimos sin tener claro que competencia es autonómica y cuál estatal
Malinke #3 Malinke
#1 nada, si está rentabilizado, bien y si no, también.

En la ampliación de El Prat no sé si decían que con el tiempo igual se anegaba, u otro problema que no me acuerdo, y algún político catalán o alguien de Aena, dijo que para esa época ya estaría rentabilizado.
