Pragmata: Hackea primero y destruye después con un toque diferente… Impresiones

Vaya tela con Capcom, la compañía japonesa está en un estado de forma espectacular. Este año pondrá en el mercado nada menos que tres juegos, que si contamos el nuevo Monster Hunter serian cuatro. El primero ha sido el Resident Evil: Requiem, con resultados positivos que no sean hecho esperar, porque está siendo un éxito comercial. Capcom se está haciendo y se va a hacer de oro con Requiem, cosa que no es para menos, porque es un juegazo....