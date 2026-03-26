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Pragmata: Hackea primero y destruye después con un toque diferente… Impresiones

Pragmata: Hackea primero y destruye después con un toque diferente… Impresiones

Vaya tela con Capcom, la compañía japonesa está en un estado de forma espectacular. Este año pondrá en el mercado nada menos que tres juegos, que si contamos el nuevo Monster Hunter serian cuatro. El primero ha sido el Resident Evil: Requiem, con resultados positivos que no sean hecho esperar, porque está siendo un éxito comercial. Capcom se está haciendo y se va a hacer de oro con Requiem, cosa que no es para menos, porque es un juegazo....

| etiquetas: videojuegos , artículo , actualidad , impresiones , ocio
3 1 0 K 33 ocio
4 comentarios
3 1 0 K 33 ocio
asbostrusbo #1 asbostrusbo
Como diría Alan Moore, los juegos de consola son para niños o para adultos disfuncionales
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BastardWolf #2 BastardWolf
#1 tio no tengo casi amigos y casi nunca consigo quedar con ellos para hacer cosas, dejame que mate el tiempo con los videojuegos o me terminare pegando un tiro
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Enésimo_strike #3 Enésimo_strike
#1 los videojuegos o sus cómics ?
1 K 22
#4 fremen11 *
#1 Y eso lo dice un pavo que hace dibujitos :troll: :troll: :troll:
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menéame