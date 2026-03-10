edición general
PP y Vox tumban definitivamente la Ley de Memoria Democrática de Baleares

La mayoría de ambos partidos derogan en el Parlament la normativa aprobada en 2018 durante el Govern del Pacte

haprendiz #2 haprendiz *
Lógico. El programa de la derecha se basa en fomentar la desmemoria, los chivos expiatorios y el "todos son iguales".

Da igual dónde y cuándo leas esto.
EldelaPepi #4 EldelaPepi
Prefieren la desmemoria. Es natural, quieren esconder a las generaciones futuras la barbarie de la que son herederos.

Así alguien les creerá cuando digan:
"Somos superiores moral, intelectual y estéticamente", destaca el diputado de Vox.
#1 concentrado
Sorpresa igual a cero
josde #6 josde *
#1 Son los mismos personajes pero las siglas de su partido son lo que los diferencian, nada mas.
Moixa #5 Moixa
Comento solamente para que la cara de Aurora Picornell salga en esta noticia.
plutanasio #3 plutanasio
Unos que cumplen lo que promete. A ver si toma nota nemesio sobre la ley mordaza xD xD
