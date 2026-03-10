·
PP y Vox tumban definitivamente la Ley de Memoria Democrática de Baleares
La mayoría de ambos partidos derogan en el Parlament la normativa aprobada en 2018 durante el Govern del Pacte
6 comentarios
#2
haprendiz
*
Lógico. El programa de la derecha se basa en fomentar la desmemoria, los chivos expiatorios y el "todos son iguales".
Da igual dónde y cuándo leas esto.
Da igual dónde y cuándo leas esto.
4
K
67
#4
EldelaPepi
Prefieren la desmemoria. Es natural, quieren esconder a las generaciones futuras la barbarie de la que son herederos.
Así alguien les creerá cuando digan:
"Somos superiores moral, intelectual y estéticamente", destaca el diputado de Vox.
2
K
37
#1
concentrado
Sorpresa igual a cero
0
K
19
#6
josde
*
#1
Son los mismos personajes pero las siglas de su partido son lo que los diferencian, nada mas.
0
K
20
#5
Moixa
Comento solamente para que la cara de Aurora Picornell salga en esta noticia.
0
K
13
#3
plutanasio
Unos que cumplen lo que promete. A ver si toma nota nemesio sobre la ley mordaza
0
K
10
