¿Por qué el PP y Vox no adelantaron las elecciones valencianas ante la salida de Mazón? Las encuestas internas daban la victoria a la izquierda

¿Por qué el PP y Vox no adelantaron las elecciones valencianas ante la salida de Mazón? Las encuestas internas daban la victoria a la izquierda

Un sondeo del PSPV-PSOE hecho sobre 1.800 encuestados días antes de la dimisión del presidente de la Generalitat daba un vuelco a las Corts Valencianes y disparaba a los socialistas en Alicante

Barney_77
Bueno, como hace el gobierno. No tiene presupuestos, no puede legislar ni hacer nada, pero no convoca elecciones porque no tiene opciones de ganar.
erperisv
¿Por qué Sánchez no adelanta elecciones? Pues lo mismo, es todo estrategia.
fingulod
¿Dónde está la noticia?
powernergia
Hagan lo que hagan les siguen votando igualmente, ha sido solo un lapsus.
Capaza
No las convocaron porque iban a perder con todo el tema Mazón y no interesaba en esos momentos que la gente votase con los sentimientos tan recientes, porque se ha visto en Madrid que lo que en principio es una rabia común cuando pasa tiempo y se llega a las urnas no tiene porque pasar factura. Pasa igual con Sanchez aunque una parte de la población considere que es el mejor presidente, que sus medidas son excepcionales, que ha recuperado al pais y que estamos en el top de potencias del mundo,…   » ver todo el comentario
