PP, Vox y Junts se unen para tumbar la revalorización ya de las pensiones y el escudo social

PP, Vox, UPN y Junts se comportaron este martes como un bloque parlamentario homogéneo y tumbaron con sus 178 votos y los mismos argumentos uno de los dos decretos enviados por el Gobierno para ser convalidados en el Congreso y en el que se incluían la revalorización ya de 13 millones de pensiones, la subida del salario mínimo o el ingreso mínimo vital, ayudas y prohibiciones de desahucios a familias vulnerables. El decreto que contenía subvenciones al transporte público fue revalidado con 179 votos a favor, 32 en contra de Vox y la abstención

platypu #4 platypu
Por que no se vota por separado?
#8 El_dinero_no_es_de_nadie *
#6 #4 Eso es lo que se hará como ocurrió el año pasado.

Todo es puro marketing hacerlo en un decreto omnibus que sabes que no lo vas a aprobar como ocurrió el año pasado.

Ahora se presentan por separado y aprobada la subida de pensiones
#10 okeil
#8 Es muy sencillo, el decreto incluye una serie de medidas, que por cierto son todas de carácter social, y que afectan a gran parte de los españoles, como el asunto del transporte, y a los menos afortunados, con el IMV y los "vulnerables desahuciables". Si somos insolidarios con los que necesitan el imv o vulnerables que están amenazados por un desahucio, lo somos también con los pensionistas y lo somos también con los usuarios del transporte público. Es una cuestión de solidaridad real, no tiene por qué defender la postura de los rentistas .
#3 Suleiman
"Una mujer, desde la tribuna de invitados, ha empezado a gritar "¡Qué vergüenza!" "¡Qué vergüenza!"

Y este sería el resumen.
lonnegan #6 lonnegan
Que manera de montar show. Si el gobierno realmente quiere revalorizar las pensiones en pocos días presentará a convalidar en solitario las revalorización de las pensiones y saldrá adelante.
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones *
Unidos para que seas más pobre, vótanos, simpático paleto. ¡Por Ejpaña!
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
600000 votos más
#9 concentrado
Ya sabemos que PP, VOX y Junts no están por la labor de apoyar lo público. Dicho esto, esta situación se da por cabezonería del gobierno. Si hubiese llevado en solitario pensiones + transporte, hubiese salido adelante. Igual que año pasado. Pero querer sacar el titular "PP, VOX y Junt votan juntos" les puede. Y eso sin contar con que el propio Supremo recomendó que cada propuesta se vote por separado, dejando las leyes omnibús, que tanto gustan a Ayuso, de lado. En unas semanas se…   » ver todo el comentario
eltxoa #5 eltxoa *
ljksadhfkjsadhfkjsa
#7 Vactor20
Por si alguien tenia alguna duda.
