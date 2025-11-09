·
10
meneos
16
clics
El PP utiliza las comisiones de investigación del Senado y de Les Corts para intentar diluir la responsabilidad del Govern en la gestión de la DANA
La izquierda fuerza a PP y Vox a escuchar a las víctimas en la comisión de investigación del Congreso
|
etiquetas
:
pp
,
dana
,
valencia
,
comisiones
,
vox
#1
Esteban_Rosador
Después de ver el desprecio de PP y Vox a las víctimas de la dana en la comisión del congreso, la derecha y la extrema derecha de este país deberían caer en picado en las encuestas.
1
K
30
#3
laruladelnorte
#1
La dana,los ancianos,los cribados...yo ya he perdido la esperanza,cada vez que la cagan su votontos los premian para que todo siga igual.
0
K
10
#2
reithor
A Esquilache ya le enseñaron como se combaten esas actitudes.
0
K
11
