El PP utiliza las comisiones de investigación del Senado y de Les Corts para intentar diluir la responsabilidad del Govern en la gestión de la DANA

La izquierda fuerza a PP y Vox a escuchar a las víctimas en la comisión de investigación del Congreso

Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
Después de ver el desprecio de PP y Vox a las víctimas de la dana en la comisión del congreso, la derecha y la extrema derecha de este país deberían caer en picado en las encuestas.
#3 laruladelnorte
#1 La dana,los ancianos,los cribados...yo ya he perdido la esperanza,cada vez que la cagan su votontos los premian para que todo siga igual.
reithor #2 reithor
A Esquilache ya le enseñaron como se combaten esas actitudes.
