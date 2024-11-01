edición general
El PP se une a VOX y tumba la declaración institucional del Senado en apoyo a Sánchez tras recibir 'amenazas de muerte'

El Partido Popular y VOX se han unido este miércoles para tumbar la declaración institucional solicita por el PSOE en el Senado para condenar las "amenazas de muerte" dirigidas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por parte de "grupos neonazis". Estas proclamas ultras y con las que se alentaba a matar al presidente del Ejecutivo, tuvieron lugar el pasado 21 de noviembre durante los actos organizados por Falange en recuerdo a Franco con motivo de los 50 años de su muerte.

DaniTC #1 DaniTC
Todo vale.
3 K 49
#5 kaos_subversivo
Al final es la derecha la que no condena la violencia...
0 K 11
ansiet #6 ansiet
Son un grupo ultra ellos también.
Si algún día les toca "la china", que no se espanten ni se quejen porque patatas.
0 K 10
Jakeukalane #7 Jakeukalane
A Siberia tendrían que ir
0 K 10
#4 detectordefalacias
Estas acciones volverán como un boomerang en un futuro cercano...
0 K 9
#3 eugeniodl
Así nos va.
0 K 8
Thalin #2 Thalin
Simio no ataca a simio...
0 K 6

