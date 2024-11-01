El PP se une a VOX y tumba la declaración institucional del Senado en apoyo a Sánchez tras recibir 'amenazas de muerte'

El Partido Popular y VOX se han unido este miércoles para tumbar la declaración institucional solicita por el PSOE en el Senado para condenar las "amenazas de muerte" dirigidas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por parte de "grupos neonazis". Estas proclamas ultras y con las que se alentaba a matar al presidente del Ejecutivo, tuvieron lugar el pasado 21 de noviembre durante los actos organizados por Falange en recuerdo a Franco con motivo de los 50 años de su muerte.