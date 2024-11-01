El PP rebaja la petición de pena a Aldama para intentar que no entre en prisión y seguir usándolo contra el PSOE

El PP ha movido ficha. Y no una ficha menor. La acusación popular que dirige el partido ha modificado sus conclusiones en el Tribunal Supremo para pedir una nueva rebaja de pena al empresario Víctor de Aldama, justo después de que este utilizara su declaración para intentar elevar la trama corrupta de José Luis Ábalos hacia el PSOE y hacia el propio presidente del Gobierno. Sin pruebas. Con mucho ruido. Con evidente utilidad política. Rel. www.meneame.net/story/fiscalia-mantiene-peticion-carcel-caso-mascarill