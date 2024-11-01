edición general
El PP pasa a las burlas tras el asalto de Israel

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha sido una de las más faltonas (cómo no). Ayuso ha hablado de "asamblea de facultad flotante". El portavoz del PP de Madrid en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha ido más allá y lo ha llamado "batucada del Mediterráneo".

4 comentarios
Supercinexin #3 Supercinexin
Realmente grotescas estas metáforas que les pasan sus troles sin gracia por el email cuando les redactan lo que tienen que rebuznar en el Congreso, el Senado y las distintas juntas y asambleas y cortes de las CCAA en las que medran.

Lo dicen como subnormales, con la sonrisilla del bastardo indecente y lerdo que se cree que está haciendo gracia con sus cipotadas, pero que los demás nos descojonaríamos vivos de la risa si, al acabar su porcina intervención, se abriera el techo de la sala y le…   » ver todo el comentario
pip #2 pip
La flotilla ha sido un éxito rotundo, peperos mastuerzos. Calculad cuantos millones de euros hacen falta para tener esos minutos de atención mediática, a ver si así traduciéndolo a dinero os entra en la cabeza.
Destrozo #1 Destrozo
Enaltecimiento del terrorismo.
Estoeslaostia #4 Estoeslaostia
" Se termino el crucero".
Es de ser muy HPTVox.
