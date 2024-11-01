El PP pasa a las burlas tras el asalto de Israel

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha sido una de las más faltonas (cómo no). Ayuso ha hablado de "asamblea de facultad flotante". El portavoz del PP de Madrid en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha ido más allá y lo ha llamado "batucada del Mediterráneo".
| etiquetas: pp , flotilla , gaza
Lo dicen como subnormales, con la sonrisilla del bastardo indecente y lerdo que se cree que está haciendo gracia con sus cipotadas, pero que los demás nos descojonaríamos vivos de la risa si, al acabar su porcina intervención, se abriera el techo de la sala y le… » ver todo el comentario
Es de ser muy HPTVox.