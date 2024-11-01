edición general
El PP y la larga sombra de Franco

50 años después de la muerte de Franco el PP sigue teniendo problemas con el pasado reciente de nuestro país. Su origen e historia explican esta posición. Cabe recordar que este partido se remonta a Alianza Popular (AP), creada en 1976 y liderada por Manuel Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo entre 1962 y 1969. Estaba en el consejo de ministros que sancionó la pena de muerte a Julián Grimau. La mayoría de políticos del PP no reconocen a la Segunda República como la primera democracia del país, según ha señalado Esperanza Aguirre.

etiquetas: fundación ap , ministros franquistas , fraga iribarne , transición española
comentarios
Desideratum #1 Desideratum *
""''En estos últimos cincuenta años, el partido no ha condenado la dictadura en un acto solemne e Institucional. Lo que hizo fue impulsar en 2002 en la comisión constitucional del Congreso una proposición sin rango de ley, negociada con el PSOE, en la que, en su punto condenatorio, rechazaba el uso de la violencia para imponer “convicciones políticas” y “regímenes totalitarios”, pero con un lenguaje lo suficientemente ambiguo para que la frase pudiera atribuirse también el bando…   » ver todo el comentario
#4 malarte
#1 ¿Hablamos del mismo PP que considera poco menos que ilegal a Bildu por condenar la violencia, pero no de forma explícita a ETA, exactamente igual que hacen ellos con el franquismo?
#5 ddomingo *
#4 Si. Ahora solo falta un artículo del diario que nos hable de BILDU y su larga sombra de terrorismo...
TonyStark #2 TonyStark
"La mayoría de políticos del PP" ??? yo te diría que si eres del PP comulgas con este credo, da igual que te llames Borja Semper o Feijoo
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
La primera democracia del país sería la primera republica, no la segunda.

Por no remontarnos a las Cortes de Cádiz
