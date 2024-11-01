El PP y la larga sombra de Franco

50 años después de la muerte de Franco el PP sigue teniendo problemas con el pasado reciente de nuestro país. Su origen e historia explican esta posición. Cabe recordar que este partido se remonta a Alianza Popular (AP), creada en 1976 y liderada por Manuel Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo entre 1962 y 1969. Estaba en el consejo de ministros que sancionó la pena de muerte a Julián Grimau. La mayoría de políticos del PP no reconocen a la Segunda República como la primera democracia del país, según ha señalado Esperanza Aguirre.