edición general
3 meneos
9 clics
El PP descarta la repetición electoral en Extremadura y Vox eleva el pulso: "Si hay gobierno, será por el Altísimo"

El PP descarta la repetición electoral en Extremadura y Vox eleva el pulso: "Si hay gobierno, será por el Altísimo"

"La señora Guardiola fue presidenta porque nosotros queríamos. Ni más, ni menos, porque a nosotros nos dio la gana. Y les voy a decir más: si hay nueva presidenta, que eso Dios dirá porque estamos en manos del Altísimo, será porque nosotros queramos y porque nos dé la gana". Son palabras del portavoz de Vox.

| etiquetas: extremadura , pp , vox , dios santo
2 1 0 K 26 actualidad
5 comentarios
2 1 0 K 26 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel
"Si hay gobierno, será por el Altísimo"

¿Y que dice Pau Gasol? :roll:
0 K 20
devilinside #5 devilinside
#1 Yo lo veo chungo, han echado a Antelo del partido (bueno, igual que en su carrera como profesional del baloncesto, tendría que estar acostumbrado)
0 K 11
Javi_Pina #3 Javi_Pina
Y luego se sorprenden cuando les llaman cristofascistas.
0 K 11
#4 Leon_Bocanegra
María Guardiola ,presidenta de Extremadura por la gracia de dios.
0 K 10
oceanon3d #2 oceanon3d *
Y estos son aspirantes al gobierno de España ... van a reventar el país.

¿Que tiene en la cabeza el conservador estándar de este país? ¿no ven lo que pasa en países como trumpalandia y demás cuando entran los ultras?

Y luego nos dicen que los miramos por encima de la cabeza y hablamos de superioridad moral ... y intelectual añadiría yo sin dudarlo.
0 K 8

menéame