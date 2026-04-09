El PP descarta la repetición electoral en Extremadura y Vox eleva el pulso: "Si hay gobierno, será por el Altísimo"

"La señora Guardiola fue presidenta porque nosotros queríamos. Ni más, ni menos, porque a nosotros nos dio la gana. Y les voy a decir más: si hay nueva presidenta, que eso Dios dirá porque estamos en manos del Altísimo, será porque nosotros queramos y porque nos dé la gana". Son palabras del portavoz de Vox.