El PP denuncia “el robo del voto” por correo en un municipio de Extremadura

Según denuncia el secretario general del PP extremeño, Abel Bautista, en la oficina de Correos de la localidad de Fuente de Cantos se ha producido el “robo” de las caja fuerte donde se encontraba custodiado el voto por correo. En esta sede de correos se encontraban también los votos depositados de los municipios de Bienvenida y Calzadilla de los Barros. Además, se han registrado intentos de robos en otras oficinas de Correos. En Torremejía, los ladrones forzaron la caja fuerte pero no la sustrajeron porque estaba vacía.

#5 angar300
Qué raro... la administración funcionando mal en lugares gobernados por el PP... ¿A qué me suena...?
#9 mancebador
#5 Que raro, Correos depende del gobierno central, es decir, del PSOE.
colipan #4 colipan
Los que llevan incluso a muertos a votar en Galicia.... Son mafia
Mala #11 Mala
#4 No sé si hablas del PSOE, que es el partido que está previsto que "se la pegue" y que tiene más motivos para que se pierdan votos.
colipan #12 colipan
#11 no se el PSOE, pero que el PP en Galicia han votado muertos es un hecho.
CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
A estas alturas, puede pasar lo que sea, hay que andar con mil ojos
Andreham #1 Andreham
El PP indica que, con su ojo crítico, se han dado cuenta de que el trabajo es bastante profesional.

"Uno de los buenos, que de esto entendemos", añadieron.
Pablosky #2 Pablosky *
#1 xD

He tenido que leérmelo (y esto es menéame, aquí no se hace eso) para aclarar si acusaban a alguien de robar las elecciones o acusaban a un grupo organizado de asaltar las oficinas de correos y casualmente reventar las cajas donde están los votos. Y no queda del todo claro que ha pasado realmente…
devilinside #10 devilinside
#2 ¿Te has leído la noticia? Eres un insensato y un mal meneante
oceanon3d #14 oceanon3d *
#2 Ahora mismo con Ana Rosa a toda micrófono dado credibilidad 100% en plan "tiene razón roban los votos del PP" ... no se que de correos= bulo.
kkmonokk #3 kkmonokk
#1 El que primero lo huele, debajo del culo lo tiene
#13 PerritaPiloto
Y en el PP saben todo esto y que lo que se quiere robar son los votos porque...

No sé cómo de habituales son los intentos de robo en las sucursales de correos. En estas fechas hay gente que se envía decimos de lotería de navidad, y otras cosas de valor, o incluso esperarían encontrar dinero en la caja fuerte.

Según esta noticia de otro medio que menciona los mismos hechos:…   » ver todo el comentario
alcama #6 alcama
El PSOE es una mafia.
Cuidado con esta gente
StuartMcNight #8 StuartMcNight *
#6 Mira que mono el bulero de turno.

El PSOE no tiene ninguna oportunidad en las elecciones. Los unicos interesados en robar posibles votos es Vox con el objetivo de que el PP no tenga mayoria absoluta y tengan que gobernar con ellos.
