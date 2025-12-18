El PP denuncia “el robo del voto” por correo en un municipio de Extremadura  

Según denuncia el secretario general del PP extremeño, Abel Bautista, en la oficina de Correos de la localidad de Fuente de Cantos se ha producido el “robo” de las caja fuerte donde se encontraba custodiado el voto por correo. En esta sede de correos se encontraban también los votos depositados de los municipios de Bienvenida y Calzadilla de los Barros. Además, se han registrado intentos de robos en otras oficinas de Correos. En Torremejía, los ladrones forzaron la caja fuerte pero no la sustrajeron porque estaba vacía.
| etiquetas: voto , correo , pp , elecciones , extremadura
"Uno de los buenos, que de esto entendemos", añadieron.
He tenido que leérmelo (y esto es menéame, aquí no se hace eso) para aclarar si acusaban a alguien de robar las elecciones o acusaban a un grupo organizado de asaltar las oficinas de correos y casualmente reventar las cajas donde están los votos. Y no queda del todo claro que ha pasado realmente…
No sé cómo de habituales son los intentos de robo en las sucursales de correos. En estas fechas hay gente que se envía decimos de lotería de navidad, y otras cosas de valor, o incluso esperarían encontrar dinero en la caja fuerte.
Según esta noticia de otro medio que menciona los mismos hechos:… » ver todo el comentario
Cuidado con esta gente
El PSOE no tiene ninguna oportunidad en las elecciones. Los unicos interesados en robar posibles votos es Vox con el objetivo de que el PP no tenga mayoria absoluta y tengan que gobernar con ellos.