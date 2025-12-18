El PP denuncia “el robo del voto” por correo en un municipio de Extremadura  

Según denuncia el secretario general del PP extremeño, Abel Bautista, en la oficina de Correos de la localidad de Fuente de Cantos se ha producido el “robo” de las caja fuerte donde se encontraba custodiado el voto por correo. En esta sede de correos se encontraban también los votos depositados de los municipios de Bienvenida y Calzadilla de los Barros. Además, se han registrado intentos de robos en otras oficinas de Correos. En Torremejía, los ladrones forzaron la caja fuerte pero no la sustrajeron porque estaba vacía.