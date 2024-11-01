edición general
El PP crea una comisión de investigación en el Senado sobre “la caja negra de la SEPI” para “pagar favores a Maduro”

El PP crea una comisión de investigación en el Senado sobre “la caja negra de la SEPI” para “pagar favores a Maduro”

El PP ha anunciado este lunes que creará una comisión de investigación en el Senado para indagar en “la caja negra de la SEPI”, Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que según ha asegurado su portavoz en la Cámara alta, Alicia García, “pudo servir, entre otras cosas, para pagar favores a la dictadura de Maduro con rescates a empresas” como la aerolínea Plus Ultra, con el expresidente José Luis Rrodríguez Zapatero como mediador.

aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
Dios... que grado de miseria lo del PP
Oportunismo puro y duro
jonolulu #4 jonolulu
#1 Aunque EEUU se anexionara Venezuela y los más viejos del lugar no recordaran qué era ETA, ellos seguirían con sus greatest hits
tul #7 tul
#1 algun redito tienen que buscar en todo el dinero tirado en mantener a la oposicion venezolana xD
#8 soberao
#1 Que se lo pasen a Peinado que todavía le queda unos meses hasta jubilarse.
Kantinero #2 Kantinero
El PP intentando tapar su estrepitoso ridículo en el asunto Venezuela
Rápido A3, 6, Inda, Confidencial y demás a las rotativas y esperad órdenes de Yuso
#5 Suleiman
Menuda fosa séptica de partido...
#6 Sacapuntas
Las comisiones de investigación que crea un solo partido son la risión. Cómo se aburren los jodíos.
plutanasio #3 plutanasio
A ver lo de Plus Ultra huele fatal, sólo un palmero de la línea dura del partido no ve nada raro ahí.
