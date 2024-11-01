El PP crea una comisión de investigación en el Senado sobre “la caja negra de la SEPI” para “pagar favores a Maduro”

El PP ha anunciado este lunes que creará una comisión de investigación en el Senado para indagar en “la caja negra de la SEPI”, Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que según ha asegurado su portavoz en la Cámara alta, Alicia García, “pudo servir, entre otras cosas, para pagar favores a la dictadura de Maduro con rescates a empresas” como la aerolínea Plus Ultra, con el expresidente José Luis Rrodríguez Zapatero como mediador.