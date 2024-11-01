edición general
El PP cita a Santos Cerdán en el Senado el 17 de diciembre

Miguel Tellado anuncia también que convocarán a la comisión de investigación del 'caso Koldo' a Víctor Ábalos, hijo de José Luis Ábalos, y al hoy secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando

comentarios
XtrMnIO #2 XtrMnIO
El Senado sw ha convertido en el circo de la derecha.
makinavaja #6 makinavaja
#2 Es el único sitio donde les hacen un poco de caso... :-D :-D
#9 vGeeSiz
#2 a marear la perdiz, total Santos Cerdán será inocente...no ves que se llama Santos, viva el psoe!!! Aquí lo importante no es que comparezca un chorizo, sino el PPVOXFasssscisssmoooo
#1 tierramar
Ya que no se avanza en el juicio ¿Por qué no se convoca a Montoro a una comisión de investigación en el Congreso?
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
Tremendamente estúpido.

Con un caso judicial en ciernes, tiene derecho a mentir en su defensa.
Solo buscan titulares e incriminar al PSOE en general y al presidente en particular.

Pero sin que sea delito mentir (tiene derecho a mentir en su defensa), es algo irrelevante lo que pueda decir.
#5 concentrado
#3 En parte te doy la razón. Es una estupidez llamar a alguien que está imputado judicialmente a una comisión de investigación porque no dirá nada para no comprometer su futuro judicial. Pero no te doy la razón en otra: no tiene derecho a mentir en el Senado, si le pillan le pueden denunciar por falso testimonio (al fin y al cabo está compareciendo como un testigo, ya que el Senado no lo va a condenar a ninguna pena). Lo que sí puede hacer es mentir en los juzgados, allí tiene derecho a no…   » ver todo el comentario
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
Como no hacen nada, ahora están haciendo el paripe de que trabajan.
Celebrus #4 Celebrus
Cada vez más la comisiones estas parecen más un Late night show. Solo faltan que inviten a la "niña de Shrek" para cerrar el circulo.
#7 Marisadoro *
PP antisistema.
