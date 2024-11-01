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El PP cita a Montero en el Senado diez días antes del inicio de la campaña en Andalucía
La comisión de investigación de la SEPI trata de dilucidar cómo se ha gestionado un fondo de más de 2.600 millones de euros a unas 28 empresas.
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#2
Pitchford
¿Y que dice la Junta Electoral de esta maniobra?
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#4
rogerius
#2
¿Lo cuálo?
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#1
calde
*
Casualidades "democráticas"...
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#3
Juantxi
Está visto que el Senado sobra y que no es un ente de formación y composición muy democrática, no sirve para nada y es totalmente prescindible. Al igual que otra institución que no suele existir en otros países del entorno y que coló en la Constitución del 78 que es la acción popular en juicis penales.
En los últimos años se observa que ambas institucines se usan, principalmente por la derecha franquista con finalidades espurias.
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En los últimos años se observa que ambas institucines se usan, principalmente por la derecha franquista con finalidades espurias.