El PP calla ante las "muelas picadas" en la trama de Almería pese a la inquina con las "chistorras" del 'caso Koldo'

“Tengo que ir al dentista y no sé cuándo ir”. Esta es una de las muchas frases que se han extraído del grupo de Whatsapp ‘Naranjito’ entre el ya expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, el exvicepresidente segundo de la Diputación, Fernando Giménez, y el exvicepresidente tercero y también investigado, Óscar Liria. Un lenguaje encriptado del que el Partido Popular no ha entrado en valoraciones este martes, a diferencia de lo mismo que sucedió con las chistorras en la trama Koldo, guardando ambos casos notables similitud