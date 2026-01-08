edición general
2 meneos
8 clics

El PP de C-LM señala a Page y le recuerda que tiene en su mano dejar caer a Sánchez

Paco Núñez, presidente de los populares de C-LM, emplaza al barón socialista a que los diputados de la región rompan la disciplina de voto en el Congreso con la financiación pactada con ERC. Para el PP de Castilla-La Mancha la fórmula es sencilla: si Pedro Sánchez continúa al frente de la Moncloa es porque Emiliano García-Page lo permite y si este diese la orden, el jefe del Ejecutivo caería. No es la primera vez que el presidente del PP en la comunidad, Paco Núñez, emplaza al barón socialista a dar un paso al frente y ordenar a los ocho-

| etiquetas: pp , c-l-m , señala , page , tiene , mano , dejar , caer , sanchez
1 1 1 K 20 politica
12 comentarios
1 1 1 K 20 politica
#4 Piscardo_Morao
Ícaro, te has acercado tanto al sol (del fascismo) que se te derriten las alas.

Pero alma de cántaro, tanto criticar al Perro Sanxe y alabar las políticas de la ultraderecha es lo que tiene, que los fachas van a votar al original, no a la copia "socialista", que disfrute los resultados de su verborrea en las teles de derecha y ultraderecha.
3 K 51
#10 Indiana.Collons *
#4 la gente le vota tan poco que es el único socialista que ha conseguido una mayoría absoluta en los últimos 6 años

Lo más cerca que ha estado Perro de una mayoría absoluta fue en las primarias del partido de 2017, y ahora sabemos que fue gracias al amaño que hicieron sus esbirros del clan del Peugeot
0 K 6
#11 Piscardo_Morao
#10 ¿Me puedes dar ejemplos de políticas de izquierda que haya adoptado el Pajillero en su comunidad?

Y por eso va a ganar la derecha/ultraderecha, porque el Pajillero no es de izquierdas, y si quieres Coca Cola, no compras la de Hacendado....
0 K 12
#1 Poligrafo
Page tio, vete ya al PP o a Vox anda.
1 K 24
#2 Eukherio
#1 O cárgate a Sánchez y preséntate de candidato a las generales, que así nos íbamos a reír todos.
0 K 8
#7 minossabe
#1 Como tu hermano.
0 K 17
manzitor #9 manzitor
Son muy cansinos. Llevan años con la misma canción porque no saben cantar otra.
0 K 11
#12 HangTheRich
PPage
0 K 11
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
Pues tienen razón, mucho lerele y poco lirili como los de sumar
0 K 7
#5 endy
El PP d C-LM sñala a P y le rda q tiene en su mano djar ker a Schz
0 K 7
#8 Nasser
En cuanto le arrimen unos sobres...
0 K 7
Febrero2034 #6 Febrero2034
Page es especialista en mover la linea roja con los ruedines
0 K 6

menéame