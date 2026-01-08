El PP de C-LM señala a Page y le recuerda que tiene en su mano dejar caer a Sánchez

Paco Núñez, presidente de los populares de C-LM, emplaza al barón socialista a que los diputados de la región rompan la disciplina de voto en el Congreso con la financiación pactada con ERC. Para el PP de Castilla-La Mancha la fórmula es sencilla: si Pedro Sánchez continúa al frente de la Moncloa es porque Emiliano García-Page lo permite y si este diese la orden, el jefe del Ejecutivo caería. No es la primera vez que el presidente del PP en la comunidad, Paco Núñez, emplaza al barón socialista a dar un paso al frente y ordenar a los ocho-