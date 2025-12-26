El PP de Ayuso veta la comisión de investigación que pidió Más Madrid para el hospital de Torrejón

Los diputados de la izquierda habían presentado una petición a la Mesa de la Asamblea poco después de que se hicieran públicos los audios del CEO de Ribera en los que pedía priorizar ganancias a la atención de ciertos pacientes. El PP de Madrid sigue firme en su intención de no escarbar más en la gestión del grupo Ribera Salud en el hospital de Torrejón, muy cuestionada desde que este diario hiciera públicos los audios del CEO de la empresa sanitaria privada, Pablo Gallart, en los que pedía a varios trabajadores en puestos de jefatura que.....
| etiquetas: pp ayuso , veta , comisión , investigación , hospital , torrejón
Y sus votantes encantados de que les roben en sus caras