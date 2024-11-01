·
4951
clics
La DGT retira la homologación a 4 balizas, estrenando un nuevo listado de modelos "sin vigencia" ¿Qué pasa si los has comprado?
5218
clics
Este pastor de Kentucky estaba demostrando su fuerza espiritual al manipular una serpiente de cascabel... [ENG]
3972
clics
Editores de Wikipedia han sacado su propio Netflix. Y es un pequeño regalo para cinéfilos con más de 4.000 películas
3282
clics
El rey Mortadelo
3674
clics
El artillero de torreta esférica: fotos de uno de los trabajos más peligrosos de la Segunda Guerra Mundial
más votadas
338
Logran revertir el Alzheimer hasta una recuperación neurológica completa en ratones (ING)
585
La privatización sanitaria del PP: un negocio para acabar con la sanidad pública
488
Almeida vuelve a regalar por 75 años los terrenos de Valdebebas donde la Iglesia quería construir su 'minivaticano'
433
Ni portadas satíricas, ni viñetas de prensa: el apagón mediático con el genocidio de Gaza
276
Volotea, Vueling y aerolíneas extranjeras relevan a Ryanair en el norte de España tras la espantada de la irlandesa
El PP aplaude el discurso del rey contra los extremismos mientras asume que pactará con Vox en toda España
El rey abogó por alejarse de los extremismos y mantener la convivencia, un discurso aplaudido por los 'populares' pese a sus alianzas con la ultraderecha
etiquetas
pp
feijoo
vox
rey
felipe vi
discursos
extremismo
Compartir en Twitter
#1
CerdoJusticiero
Bueno, también le aplaudirían si hubiera hablado en contra de la corrupción.
Aplaudir como una foca que se ha llevado demasiados golpes en la cabeza es más fácil de trabajar, y además les reconecta con sus votontos potenciales.
4
K
58
#2
Furiano.46
No encuentro sentido: un corrupto amigo de narcos entre otros, aplaude un mensaje de un tío hijo de un corrupto y putero . Sólo digo que se han hecho películas con menos argumentos
2
K
33
#3
tetepepe
Normal, los fachas no ven a los nazis como un extremo, sólo como una pequeña extensión.
2
K
32
#4
camvalf
Es que los extremistas no se ven con tal. Para ellos los extremistas son todos aquellos que les lleven la contraria y que dejar morir a personas para hacer negocio o tener amigos narcos lo vean mal.
1
K
23
#5
Pacman
Atentos a los detalles. Abogado del diablo
Pactará... O sea que da por hecho dos cosas.
- el resto de partidos no van a sacar Buenos resultados
- Vox a subir bastante, tanto que el PP no podrá ir en solitario
Esto es malo, por ser Vox?
Es peor que pactar con los catalanes o vascos?
al ser Vox un partido no localista, como los ya citados, van a tirar de política centralista, o a dejar libertad a cada zona para gobernar mejor?
Que opciones le quedan a un partido socialista, con el lastre que lleva por culpa de Sánchez?
Tantas preguntas...
0
K
11
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
