El PP aplaude el discurso del rey contra los extremismos mientras asume que pactará con Vox en toda España

El rey abogó por alejarse de los extremismos y mantener la convivencia, un discurso aplaudido por los 'populares' pese a sus alianzas con la ultraderecha

5 comentarios
CerdoJusticiero #1 CerdoJusticiero
Bueno, también le aplaudirían si hubiera hablado en contra de la corrupción.

Aplaudir como una foca que se ha llevado demasiados golpes en la cabeza es más fácil de trabajar, y además les reconecta con sus votontos potenciales.
Furiano.46 #2 Furiano.46
No encuentro sentido: un corrupto amigo de narcos entre otros, aplaude un mensaje de un tío hijo de un corrupto y putero . Sólo digo que se han hecho películas con menos argumentos :troll:
tetepepe #3 tetepepe
Normal, los fachas no ven a los nazis como un extremo, sólo como una pequeña extensión.
camvalf #4 camvalf
Es que los extremistas no se ven con tal. Para ellos los extremistas son todos aquellos que les lleven la contraria y que dejar morir a personas para hacer negocio o tener amigos narcos lo vean mal.
Pacman #5 Pacman
Atentos a los detalles. Abogado del diablo

Pactará... O sea que da por hecho dos cosas.
- el resto de partidos no van a sacar Buenos resultados
- Vox a subir bastante, tanto que el PP no podrá ir en solitario

Esto es malo, por ser Vox?
Es peor que pactar con los catalanes o vascos?
al ser Vox un partido no localista, como los ya citados, van a tirar de política centralista, o a dejar libertad a cada zona para gobernar mejor?
Que opciones le quedan a un partido socialista, con el lastre que lleva por culpa de Sánchez?

Tantas preguntas...
