La postura anti-guerra de Vance choca con sus posiciones más belicistas respecto a Irán [ENG]

El papel del vicepresidente JD Vance en la promoción de una guerra en Irán es, por un lado, una posición incómoda para un veterano de la guerra de Irak que alcanzó relevancia política como antiintervencionista. El hecho de que el presidente Donald Trump no iniciara ninguna guerra durante su primer mandato fue la base del temprano respaldo que Vance le ofreció en su candidatura a la Casa Blanca en 2024.