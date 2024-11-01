edición general
8 meneos
16 clics
La postura anti-guerra de Vance choca con sus posiciones más belicistas respecto a Irán [ENG]

La postura anti-guerra de Vance choca con sus posiciones más belicistas respecto a Irán [ENG]

El papel del vicepresidente JD Vance en la promoción de una guerra en Irán es, por un lado, una posición incómoda para un veterano de la guerra de Irak que alcanzó relevancia política como antiintervencionista. El hecho de que el presidente Donald Trump no iniciara ninguna guerra durante su primer mandato fue la base del temprano respaldo que Vance le ofreció en su candidatura a la Casa Blanca en 2024.

| etiquetas: vance , guerra , iran , belicista
6 2 0 K 88 actualidad
8 comentarios
6 2 0 K 88 actualidad
#1 Grahml *
Buen momento para recordar estas declaraciones de Vance en campaña electoral:

JD Vance sobre Irán en 2024:
«Creo que nuestro interés está muy claramente en no ir a la guerra con Irán. Sería una enorme distracción de recursos. Sería extremadamente costoso para nuestro país.»

x.com/i/status/2028152815697154461 {0x1f3a5}

No ha cambiado nada para pensar distinto ahora.

Se basaron mucho tiempo en otorgar popularidad positiva a Trump, engañando al personal con su supuesto antibelicismo.

Todo mentira.

Muchos incautos ignorantes cayeron, difundiendo tales mentiras, como era evidente.
1 K 36
carakola #5 carakola
#1 Miramos a los usanos por encima del hombro pero aquí nos pasaría exáctamente lo mismo. Y seguimos votando lo mismo pese a los engaños.
0 K 20
cocolisto #4 cocolisto
"Donde dije digo, digo Diego. Y yo digo, Irán y no volverán vivos.
1 K 35
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso *
#6 es que Vance lo definió como…

se preguntó si él era el “Hitler de Estados Unidos” y en 2017 dijo que el entonces presidente era un “desastre moral”. En público, estuvo de acuerdo en que Trump era un “fraude total” al que no le importaba la gente común y lo llamó “reprensible”. “Voy y vengo entre pensar que Trump es un imbécil cínico como Nixon que no sería tan malo (e incluso podría resultar útil) o que es el Hitler de Estados Unidos”, escribió Vance en un mensaje a un amigo en 2016
www.meneame.net/story/frases-j-d-vance-contra-trump-pasado-vez-pregunt
1 K 31
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Ojo que ya empiezan a apuñalarde entre sí por quien sustituye a Trump:
Marco Rubio o Vance

Unidos por su hostilidad a Israel, el establishment liberal, los izquierdistas y los antisemitas de derechas esperan sacar provecho de un desastre. Eso también podría socavar las perspectivas del vicepresidente JD Vance, cuya enorme ventaja para la nominación presidencial del GOP en 2028 podría disminuir si no se desvincula pronto de Carlson.
www.meneame.net/m/actualidad/criticos-trump-juegan-mucho-conflicto-ira
1 K 31
Mangione #6 Mangione *
#2 Venía precisamente a decir que a Vance le suda la polla la guerra o no guerra, en lo que está es en su cruzada personal para ser el sustituto de Trump.
South Park lo clavó a lo grande.  media
0 K 11
makinavaja #3 makinavaja
También choca la no violencia de los cristianos con la histeria belicista de los pastores evangelistas que vimos ayer en el despacho de Trump....
1 K 28
#8 sliana
a ver, el vance del presente es una persona diferente del vance del pasado en cualquier metrica que se te ocurra. opina lo que tiene que opinar en el momento para sobrevivir independientemente de lo que haya opinado anteriormente. y como el todos los demas que le rien las gracias al suprim lider.
0 K 7

menéame