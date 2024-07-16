Las frases de J. D. Vance contra Trump en el pasado: una vez preguntó si era “el Hitler de Estados Unidos”

En mensajes privados, antes de la elección de Trump, se preguntó si él era el “Hitler de Estados Unidos” y en 2017 dijo que el entonces presidente era un “desastre moral”. En público, estuvo de acuerdo en que Trump era un “fraude total” al que no le importaba la gente común y lo llamó “reprensible”. “Voy y vengo entre pensar que Trump es un imbécil cínico como Nixon que no sería tan malo (e incluso podría resultar útil) o que es el Hitler de Estados Unidos”, escribió Vance en un mensaje a un amigo en 2016.