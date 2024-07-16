edición general
Las frases de J. D. Vance contra Trump en el pasado: una vez preguntó si era “el Hitler de Estados Unidos”

En mensajes privados, antes de la elección de Trump, se preguntó si él era el “Hitler de Estados Unidos” y en 2017 dijo que el entonces presidente era un “desastre moral”. En público, estuvo de acuerdo en que Trump era un “fraude total” al que no le importaba la gente común y lo llamó “reprensible”. “Voy y vengo entre pensar que Trump es un imbécil cínico como Nixon que no sería tan malo (e incluso podría resultar útil) o que es el Hitler de Estados Unidos”, escribió Vance en un mensaje a un amigo en 2016.

Si ya lo pensaba entonces, no te quiero decir lo que pensaría hoy sino tuviera la lengua tan dentro del culo anaranjado del pedófilo.
#1 Siendo así de amigos va a ser divertido ver qué pasa entre ellos y en toda la cúpula del gobierno cuando empiece su debacle. Volarán puñales.
En una declaración a CNN el mes pasado, Vance citó los “muchos éxitos en el cargo” de Trump para cambiar de opinión sobre el expresidente.
“Estoy orgulloso de ser uno de sus más firmes partidarios en el Senado hoy y haré todo lo que esté en mi poder para garantizar que el presidente Trump gane en noviembre; la supervivencia de Estados Unidos depende de ello”.

Estos son mis principios si no le gustan tengo otros... que diosito los coja confesados.
