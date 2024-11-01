La posible retirada de EE. UU. de la OTAN sería para respaldar a Israel en cualquier enfrentamiento con Turquía [eng]

El exdirector del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos, Joe Kent, afirmó en una publicación en redes sociales que la posible retirada de EE. UU. de la OTAN no sería para "evitar conflictos en el extranjero", sino para respaldar a Israel en cualquier enfrentamiento con Turquía. "Abandonaremos la OTAN para poder apoyar a Israel cuando Turquía e Israel se enfrenten en Siria", escribió Kent en una publicación en X. Turquía es miembro de la OTAN desde hace mucho tiempo, mientras que Israel no lo es, y si Ankara invocara el Artículo 5 ...