Portugal revoluciona la defensa europea: bota el primer portadrones para sistemas aéreos, marinos y submarinos

El buque, construido por Damen en Rumanía con fondos europeos, inicia ahora pruebas antes de su entrega a la Armada portuguesa prevista para 2026. La botadura del buque NRP D. João II, es considerado el primer portadrones diseñado específicamente en la Unión Europea.
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(...) arquitectura modular que le permite cambiar de misión en apenas una semana
(...) carácter dual para misiones tanto militares como humanitarias o de investigación oceanográfica
Eso sí es cambiar un paradigma
Supongo que tendrá sistemas para lanzar drones marinos y submarimos sin tener que tirarlos por la borda.