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Portugal revoluciona la defensa europea: bota el primer portadrones para sistemas aéreos, marinos y submarinos

Portugal revoluciona la defensa europea: bota el primer portadrones para sistemas aéreos, marinos y submarinos

El buque, construido por Damen en Rumanía con fondos europeos, inicia ahora pruebas antes de su entrega a la Armada portuguesa prevista para 2026. La botadura del buque NRP D. João II, es considerado el primer portadrones diseñado específicamente en la Unión Europea.

| etiquetas: portugal , defensa europea , portadrones
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4 comentarios
8 2 0 K 97 actualidad
Mistico2 #4 Mistico2
plataforma naval multifuncional (...) para operar sistemas no tripulados
(...) arquitectura modular que le permite cambiar de misión en apenas una semana
(...) carácter dual para misiones tanto militares como humanitarias o de investigación oceanográfica

Eso sí es cambiar un paradigma
1 K 21
#1 Tunguska08Chelyabinsk13
"No es un portaviones, es un portadrones..." vamos como el Emérito I. Supongo que la diferencia será en las comunicaciones y monitoreo de la información que recabe, más allá de la plataforma que parece como la de un portahelicopteros y aviones de despegue vertical.
0 K 14
perrico #2 perrico
#1 Para sistemas aéreos, marinos y submarinos.
Supongo que tendrá sistemas para lanzar drones marinos y submarimos sin tener que tirarlos por la borda.
3 K 53
#3 Tunguska08Chelyabinsk13
#2 mmmmmmmmmmmmola!
0 K 14

menéame