Portugal reduce temporalmente el impuesto sobre el gasóleo por la guerra en Oriente Medio

El Ministerio de Finanzas precisó en un comunicado que la reducción de las tasas unitarias del impuesto sobre productos petroleros y energéticos (ISP) para el gasóleo de automoción entrará en vigor el lunes. Explicó que ese descuento será de 3,55 céntimos de euro por litro, devolviendo a los contribuyentes la recaudación adicional del IVA correspondiente al incremento de precio previsto. Si no se aplicara esta rebaja el precio del diésel A subiría 23,4 céntimos de euro por litro, y el de la gasolina sin plomo, 7,4 céntimos por litro.