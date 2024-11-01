edición general
11 meneos
8 clics
Portugal reduce temporalmente el impuesto sobre el gasóleo por la guerra en Oriente Medio

Portugal reduce temporalmente el impuesto sobre el gasóleo por la guerra en Oriente Medio

El Ministerio de Finanzas precisó en un comunicado que la reducción de las tasas unitarias del impuesto sobre productos petroleros y energéticos (ISP) para el gasóleo de automoción entrará en vigor el lunes. Explicó que ese descuento será de 3,55 céntimos de euro por litro, devolviendo a los contribuyentes la recaudación adicional del IVA correspondiente al incremento de precio previsto. Si no se aplicara esta rebaja el precio del diésel A subiría 23,4 céntimos de euro por litro, y el de la gasolina sin plomo, 7,4 céntimos por litro.

| etiquetas: portugal , impuesto , gasóleo , gasolina
11 0 2 K 99 actualidad
6 comentarios
11 0 2 K 99 actualidad
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Menudos imbéciles, lo suyo es poner pegatinas y bajar la velocidad a 110km/h
3 K 42
#2 El_dinero_no_es_de_nadie
Portugal ya eliminó en enero el impuesto especial del 7% a la electricidad
www.meneame.net/story/portugal-golpea-espana-bajada-impuestos-luz-atra
3 K 35
troymclure #4 troymclure
Y aun asi sigue siendo mas caro el gasoil en Portugal que en España... pero por lo que sea, eso no lo dice la noticia
2 K 25
#5 vGeeSiz
jajajajaj esperad sentados a que los políticos patrios hagan lo mismo xD xD

Aquí es impensable algo así, al igual que apretarse el cinturón, solo se lo aprieta el ciudadano, y el estado? No, es una máquina devoradora de recursos; mientras tanto la gente corriente a verlas venir
3 K 18
Peka #6 Peka
#5 Impensable que se baJe un impuesto sobre la luz por ejemplo:

La primera gran bajada del IVA de la electricidad en España fue en 2021.

Junio de 2021: el Gobierno bajó el IVA de la luz del 21% al 10% como medida temporal por la fuerte subida del precio de la electricidad.

Julio de 2022: se volvió a reducir aún más, del 10% al 5%, para aliviar la crisis energética tras la guerra de Ucrania.

2022-2024: el IVA reducido se fue prorrogando varias veces.
0 K 11
Findeton #3 Findeton *
Más de la mitad del precio de la gasolina son impuestos. En este caso, sí, bajar impuestos temporalmente sí puede bajar el precio de la gasolina.

Y señalo que otras veces he dicho que bajar impuestos a la vivienda NO iba a bajar el precio de la vivienda. Pero la vivienda es un producto local y la gasolina es global, por eso en este caso bajar impuestos sí puede bajar precios. De hecho la diferencia de precios de gasolina por país suele ser en un 90% por las diferencias de impuestos.
0 K 10

menéame