Portugal reduce temporalmente el impuesto sobre el gasóleo por la guerra en Oriente Medio

El Ministerio de Finanzas precisó en un comunicado que la reducción de las tasas unitarias del impuesto sobre productos petroleros y energéticos (ISP) para el gasóleo de automoción entrará en vigor el lunes. Explicó que ese descuento será de 3,55 céntimos de euro por litro, devolviendo a los contribuyentes la recaudación adicional del IVA correspondiente al incremento de precio previsto. Si no se aplicara esta rebaja el precio del diésel A subiría 23,4 céntimos de euro por litro, y el de la gasolina sin plomo, 7,4 céntimos por litro.
Aquí es impensable algo así, al igual que apretarse el cinturón, solo se lo aprieta el ciudadano, y el estado? No, es una máquina devoradora de recursos; mientras tanto la gente corriente a verlas venir
La primera gran bajada del IVA de la electricidad en España fue en 2021.
Junio de 2021: el Gobierno bajó el IVA de la luz del 21% al 10% como medida temporal por la fuerte subida del precio de la electricidad.
Julio de 2022: se volvió a reducir aún más, del 10% al 5%, para aliviar la crisis energética tras la guerra de Ucrania.
2022-2024: el IVA reducido se fue prorrogando varias veces.
Y señalo que otras veces he dicho que bajar impuestos a la vivienda NO iba a bajar el precio de la vivienda. Pero la vivienda es un producto local y la gasolina es global, por eso en este caso bajar impuestos sí puede bajar precios. De hecho la diferencia de precios de gasolina por país suele ser en un 90% por las diferencias de impuestos.