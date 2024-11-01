edición general
El portavoz de la CUP de Santpedor afirma que no tolerará que el concejal afiliado a Aliança Catalana tome posesión de su acta

Pertinax #1 Pertinax *
Cuando tu partido califica de "ejecuciones extrajudiciales" el abatimiento de terroristas islámicos que han atentado en tu país, pues te pasan estas cosas. Y te pasan por gilipollas más que nada.
Ominous #2 Ominous
Democracia pero a mi modo.
#3 Katos
#2 fascismo
MacMagic #7 MacMagic
Siempre puede renunciar si tanto le molesta :roll:
enochmm #5 enochmm
#0 Sería interesante indicar el idioma en el titular, en este caso [CAT]
#4 chocoleches
Lo que dice este concejal es que no tolerará esta situación y lo denunciará (faltaría más).

Típico redactado que huele a caverna casposa llena de odio.
#8 VFR
#4 y pataleará muy fuerte
#6 rafeame
¡Santpédorrr! ¡Cobarde!
