Porque se desconoce en España, ¿Quién paga la seguridad social?
Se deduce que esas pequeñas partidas que figuran en las nominas de todos los trabajadores son las que mantienen la seguridad social española , la misma que nos están robando con las privatizaciones.
#3
encurtido
Está mezclando sanidad (para criticar las privatizaciones) con Seguridad Social, que es un sistema donde parte de la nómina es destinada a bajas, pensiones, etc. pero no a sanidad.
2
K
39
#1
Esku
Soy yo el iletrado que ve pésimamente redactado el titular o son los juntaletras de hoy día?
0
K
9
#2
riz
#1
Pues ya verás el artículo..
1
K
15
