Pornografía y feminismo, por Clara serra

Vídeo de Clara Serra que nos habla de la pornografía desde un punto de vista feminista posmoderno. Citando a Judith Butler y la identidad de la liberación del objeto no normativo y las identidades sexuales no convencionales. ¿Puede ser el sexo una forma de diferenciación ante la cultura de "lo normal" y la pornografía ser feminista y trasgresora para los sujetos que se salen del poder identitario?
| etiquetas: pornografía , feminísmo , judith butler , michel foucalut , posmodernismo
Esta lerda no ha visto Blancanieves y los siete enanitos. Hay porno hasta para follafarolas.
Patriarcomachirulos!
Iba a enviar el debate entre Chomsky y Foucault, pero a ver quién se lo traga, que es más de una hora...
Porque se han inventado un monton de palabrejas que asi lo dice.