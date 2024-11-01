Pornografía y feminismo, por Clara serra

Vídeo de Clara Serra que nos habla de la pornografía desde un punto de vista feminista posmoderno. Citando a Judith Butler y la identidad de la liberación del objeto no normativo y las identidades sexuales no convencionales. ¿Puede ser el sexo una forma de diferenciación ante la cultura de "lo normal" y la pornografía ser feminista y trasgresora para los sujetos que se salen del poder identitario?