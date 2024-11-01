edición general
Pornografía y feminismo, por Clara serra

Pornografía y feminismo, por Clara serra

Vídeo de Clara Serra que nos habla de la pornografía desde un punto de vista feminista posmoderno. Citando a Judith Butler y la identidad de la liberación del objeto no normativo y las identidades sexuales no convencionales. ¿Puede ser el sexo una forma de diferenciación ante la cultura de "lo normal" y la pornografía ser feminista y trasgresora para los sujetos que se salen del poder identitario?

| etiquetas: pornografía , feminísmo , judith butler , michel foucalut , posmodernismo
Pertinax #1 Pertinax *
Un porno para cuerpos transgénero, un porno para cuerpos no normativos, un porno para discapacidades...

Esta lerda no ha visto Blancanieves y los siete enanitos. Hay porno hasta para follafarolas.
Ainhoa_96 #4 Ainhoa_96
No he visto el vídeo pero os lo puedo resumir: porno heteronormativo malo, porno no normativo bueno.

Patriarcomachirulos! :-P
Dalit #8 Dalit
#4 ES interesante porque todo viene de la teoría de la sexualidad de Foucault. La idea de este envío es hablar un poco de la filosofía posmodernista y como ha llegado a figuras como Judith Butler y sus interpretaciones.

Iba a enviar el debate entre Chomsky y Foucault, pero a ver quién se lo traga, que es más de una hora...
Pertinax #9 Pertinax
#4 El porno es como el Metal. Hay subgéneros hasta para los más frikis. Pero esta chica aún no se ha enterado.
Torrezzno #2 Torrezzno
¿Qué es el porno feminista?, dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es el porno feminista?, ¿Y tú me lo preguntas? El porno feminista eres tú
Cantro #6 Cantro
#2 Hablando de porno, creo que se clavan algo, pero no en la pupila y no una pupila
Dalit #7 Dalit
#2 xD xD xD
lobotomico2 #3 lobotomico2 *
Por que como gay (minoria), me tiene que gustar el porno con trans?

Porque se han inventado un monton de palabrejas que asi lo dice.
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
Que síiiiii
