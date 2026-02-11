La ponencia del Constitucional concluye que Ayuso vulneró los derechos de los diputados al hurtar el debate sobre la ley de Telemadrid

El pleno del Tribunal de Garantías vota este miércoles la ponencia sobre la ley Ayuso para Telemadrid, que propone considerar inconstitucional y nulo el acuerdo para su aprobación en 2021 porque se tramitó por el procedimiento de lectura única, impidiendo el debate a los diputados
| etiquetas: constitucional , ayuso , telemadrid
Cómo broma, lo de este gobierno autonómico, yo creo que ya estaría no???
Independencia para Madrid ya!!!
Preocupadísima esta la víbora