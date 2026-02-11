edición general
24 meneos
20 clics
La ponencia del Constitucional concluye que Ayuso vulneró los derechos de los diputados al hurtar el debate sobre la ley de Telemadrid

La ponencia del Constitucional concluye que Ayuso vulneró los derechos de los diputados al hurtar el debate sobre la ley de Telemadrid

El pleno del Tribunal de Garantías vota este miércoles la ponencia sobre la ley Ayuso para Telemadrid, que propone considerar inconstitucional y nulo el acuerdo para su aprobación en 2021 porque se tramitó por el procedimiento de lectura única, impidiendo el debate a los diputados

| etiquetas: constitucional , ayuso , telemadrid
20 4 0 K 100 Ayuso_news
14 comentarios
20 4 0 K 100 Ayuso_news
Comentarios destacados:    
Dene #2 Dene *
Y lo volveran a hacer una y otra vez... por cierto, que al que habría que meter en la cárcel por esto no es a Ayuso, es al minion que tiene dirigiendo la asamblea de Madrid y quien formalmente permite que esa asamblea sea como una sede más del PP
6 K 77
Ludovicio #5 Ludovicio
#2 Mejor ambos
1 K 29
makinavaja #7 makinavaja
#2 El minion hace lo que le mandan, como todos los peperos en esa asamblea...
1 K 15
autonomator #9 autonomator
#2 4 años para prewentar su postura y otros tantos para ejecutar una decisión. Una justicia lenta es una justicia inutiil. La banda esta lo sabe y como no tienen ni decencia, ni vergüenza, ni castigo. Pues ea, ancha es Castilla.
0 K 13
#12 concentrado
#2 Pues sí, lo seguirá haciendo hasta que deje la política. Esperanza Aguirre fue condenada un montón de veces por imponer servicios mínimos del 100% durante varias huelgas. La sentencia llegaba varios meses después de la huelga. Nunca pasó nada. Mientras no haya una amenaza de inhabilitación en las sentencias, seguirán haciendo lo que les salga del arco del triunfo.
0 K 20
ipanies #1 ipanies *
Y van dando premios "Faro de la libertad" a otros...
Cómo broma, lo de este gobierno autonómico, yo creo que ya estaría no???
Independencia para Madrid ya!!!
Relacionada... www.meneame.net/story/ayuso-concedera-medalla-internacional-comunidad-
2 K 27
manzitor #4 manzitor
Da la sensación de que una mayoría sin valores democráticos, anula el sistema. Sin consecuencias por las residencias, por los pufos de quirón que benefician a su pareja, por las mentiras y amenazas del jefe de gabinete, por los pufos de los centros de fp... y no pasa nada de nada. Es verdad que es porque así lo quieren o toleran los madrileños, pero salir elegida en este caso, no debería ser un cheque en blanco.
2 K 21
manc0ntr0 #14 manc0ntr0
#4 es lo que los madrileños quieren. Lo único malo es que nos está costando dinero al resto de españoles
0 K 7
pitercio #13 pitercio
Qué fieras, cobrando sueldo público para ser antisistema.
0 K 16
Kantinero #3 Kantinero *
Ya estará MAR repartiendo pasta entre los masmierdasmedios, con las consignas a publicar incluida TV Madrid, para adoctrinara los madrileños como se merecen
Preocupadísima esta la víbora
1 K 14
camvalf #8 camvalf
Y pregunto yo ¿estas acciones no tiene consecuencias legales ya sean civiles o penales?
0 K 13
ur_quan_master #6 ur_quan_master
¿ Y cuáles son las consecuencias?
0 K 12
almadepato #11 almadepato
Que la inhabiliten
0 K 11
Rogue #10 Rogue
Ayuso es más corrupta que Ábalos, Cerdán y Koldo juntos!
0 K 11

menéame