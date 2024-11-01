“Pone en peligro a muchos católicos”: La nueva andanada de Trump contra el Papa en vísperas de la audiencia a Marco Rubio

Nuevo ataque del presidente Donald Trump contra su compatriota, el papa León XIV, a quien ha acusado –dos días antes de que Robert F. Prevost reciba en audiencia al secretario de Estado de los Estados Unidos, el católico Marco Rubio– de “poner en peligro a muchos católicos” por sus postura contraria a la guerra con Irán, empezada por el líder del movimiento MAGA con un ataque conjunto de su país con Israel el pasado 28 de febrero. “Prefiere hablar de que está bien que Irán tenga un arma nuclear, y no creo que eso sea muy bueno”.