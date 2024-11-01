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“Pone en peligro a muchos católicos”: La nueva andanada de Trump contra el Papa en vísperas de la audiencia a Marco Rubio

“Pone en peligro a muchos católicos”: La nueva andanada de Trump contra el Papa en vísperas de la audiencia a Marco Rubio

Nuevo ataque del presidente Donald Trump contra su compatriota, el papa León XIV, a quien ha acusado –dos días antes de que Robert F. Prevost reciba en audiencia al secretario de Estado de los Estados Unidos, el católico Marco Rubio– de “poner en peligro a muchos católicos” por sus postura contraria a la guerra con Irán, empezada por el líder del movimiento MAGA con un ataque conjunto de su país con Israel el pasado 28 de febrero. “Prefiere hablar de que está bien que Irán tenga un arma nuclear, y no creo que eso sea muy bueno”.

| etiquetas: papa , león xiv , trump , irán , rubio , peligro , católicos
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5 comentarios
8 1 0 K 125 actualidad
jm22381 #1 jm22381
Aquí el Anticristo criticando al Papa por unas declaraciones que se está literalmente inventando :roll:
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#2 Leclercia_adecarboxylata *
Pero qué arma nuclear ni armo nucelar Trump? Es la eterna historia de que viene el coco para dummies.
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pepel #3 pepel
Igual que Ayuso, que ha despreciado a la Iglesia de México por no dejarle ser libre de reunirse donde le de la gana.
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Andreham #4 Andreham
Si USA sabe lo terrible que es tener armas nucleares, ¿por qué las tiene?
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#5 Forestalx
Este no sabe con quién se mete...
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menéame