edición general
'Polònia' parodia la teletienda con Ayuso y un muñeco de ETA: "¿No sabes cómo echar a Sánchez? Isabel tiene la solución"

'Polònia' parodia la teletienda con Ayuso y un muñeco de ETA: "¿No sabes cómo echar a Sánchez? Isabel tiene la solución"  

En uno de los sketches, la presidenta madrileña aparece promocionando La ETA en casa, versión alternativa de la mítica marca de teletienda La tienda en casa. Como si de un anuncio se tratara, la Ayuso de Polónia pregunta al público lo siguiente: “¿Preocupado porque Pedro Sánchez está hundiendo el país a base de corrupción y no sabes cómo echarlo?”. “Isabel tiene la solución”, afirma antes de presentar “un espantajo que simula a un etarra de 1,80 metros que puedes utilizar en cualquier momento

9 comentarios
TheIpodHuman #1 TheIpodHuman
Una semana más los chicos del Polonia lo ha clavado con una de sus parodias xD xD xD
Sr.No #6 Sr.No
#1 el jamacuco de Feijóo lo han clavado.
TheIpodHuman #7 TheIpodHuman *
#6 Era el famoso muñeco de vudú fabricado por la bruja de vudú de Monkey IslandTM, un plan sin fisuras... no podia fallar xD
#9 alkalin
Polònia es un complemento perfecto para entender el fondo de la política que a veces se escapa en las noticias.
#2 Hoypuedeserungrandia *
Quizás sea una apreciación mía, pero algunas veces cuando veo declaraciones de Ayuso parece como que esta fuera de onda, ósea como cuando por algunas razones cambian tu percepción de las cosas y las sensaciones de tu cuerpo.
#3 Hynkel
#2 ¿Sólo lo parece? xD

A estas alturas los votantes de IDA lo son por lo que ella es, no por lo que hace. Libertazzz para hacer lo que me salga del rabo sin que el malvado gobierno comeniños me lo impida.

Que sea una indigente mental con pinganillo les resbala.
TheIpodHuman #4 TheIpodHuman *
#2 A mi me ha surgido una gran duda filosofica ya no se cual es la real si la Ayuso del Polonia o la de verdad (la que preside la CAM), son tan parecidas que ya no se distingir una de la otra :-D
#5 Hynkel
#4 La actriz es camaleónica, también interpretó a Arrimadas y a Anna Gabriel.

Pero también me quedo con Iván Labanda. Sólo un actorazo puede meterse en el papel de Carlos Mazón y que te arranque una sonrisa una persona deleznable.
#8 alkalin *
#5 El que interpreta a Mazón es brillante.:-D
