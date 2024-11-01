'Polònia' parodia la teletienda con Ayuso y un muñeco de ETA: "¿No sabes cómo echar a Sánchez? Isabel tiene la solución"  

En uno de los sketches, la presidenta madrileña aparece promocionando La ETA en casa, versión alternativa de la mítica marca de teletienda La tienda en casa. Como si de un anuncio se tratara, la Ayuso de Polónia pregunta al público lo siguiente: “¿Preocupado porque Pedro Sánchez está hundiendo el país a base de corrupción y no sabes cómo echarlo?”. “Isabel tiene la solución”, afirma antes de presentar “un espantajo que simula a un etarra de 1,80 metros que puedes utilizar en cualquier momento
| etiquetas: humor , ayuso , polonia , tv3 , feijoo , almeida
A estas alturas los votantes de IDA lo son por lo que ella es, no por lo que hace. Libertazzz para hacer lo que me salga del rabo sin que el malvado gobierno comeniños me lo impida.
Que sea una indigente mental con pinganillo les resbala.
Pero también me quedo con Iván Labanda. Sólo un actorazo puede meterse en el papel de Carlos Mazón y que te arranque una sonrisa una persona deleznable.