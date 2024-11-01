edición general
Polonia exige que Alemania detenga la investigación del ataque terrorista al Nord Stream 2 [eng]

Alemania debe cesar su investigación sobre el sabotaje a los gasoductos rusos Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Así lo declaró Sławomir Cęckiewicz, director de la Oficina de Seguridad Nacional de Polonia, citado por el periódico británico The Financial Times. Afirmó que determinar todas las circunstancias del incidente no beneficia a la OTAN. Por otro lado, los investigadores rusos han solicitado participar en la investigación pero Alemania ha denegado todas la peticiones.

alehopio
Fuente original, para los incrédulos

Poland demands Germany stop Nord Stream attack prosecutions
www.ft.com/content/4131968e-cbe8-467f-8c93-ce01722cffe9

mcfgdbbn3
En resumen: han sido ellos. xD


