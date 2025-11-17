edición general
Polonia confirma un sabotaje tras la explosión de un artefacto en la vía férrea Varsovia-Lublin

El primer ministro polaco, Donald Tusk, confirmó este lunes un acto de sabotaje tras la explosión de un artefacto en la vía ferroviaria de la ruta Varsovia-Lublin.

placeres #1 placeres *
.. Por si alguien más le interesa donde esta geográficamente, efectivamente esa línea de tren esta en dirección directa hacia ucrania tras pasar por lublin.

Ni me molesto en pensar quien es el autor real de estos incidentes.
jonolulu #2 jonolulu
Y en todo esto no ha tenido nada que ver la CIA, palabrota del niño Jesús
