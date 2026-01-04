edición general
Los políticos estadounidenses critican la intervención en Venezuela por considerarla inconstitucional, peligrosa e imprudente.(Eng)

La representante Brittany Pettersen también denunció la incautación de Maduro como «ilegal e inconstitucional» y señaló la autoridad exclusiva del Congreso, en virtud de la Constitución, para declarar la guerra. «Trump no debería en absoluto arrastrarnos a una guerra con Venezuela... Necesitamos respuestas inmediatas de esta administración. El pueblo estadounidense merece transparencia».

MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
Ahora irá toda la mongolada a llamarles chavistas y defensores de dictadores, como acostumbran a hacer con cualquiera que no respalde el secuestro de Maduro.
5
Pacman #1 Pacman
Trump:
- Guerra, que guerra? :troll:
1
fofito #2 fofito
Anticonstitucional...

Les sudan tres cojones las leyes internacionales.
1
#4 soberao *
#2 Si habla de que es anticonstitucional es porque atenta contra la propia constitución de EE.UU, que es la norma básica que rige las leyes de EE.UU no una ley internacional.
0
Findeton #7 Findeton *
La administración Biden ya tenía una recompensa de 25 millones por Maburro. #4
0
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
#5 Hombre no es duplicada, esto es un artículo sobre la reacción de diversos políticos estadounidenses y la que enlazas es un artículo de opinión del NYT.
1

