Los políticos estadounidenses critican la intervención en Venezuela por considerarla inconstitucional, peligrosa e imprudente.(Eng)

La representante Brittany Pettersen también denunció la incautación de Maduro como «ilegal e inconstitucional» y señaló la autoridad exclusiva del Congreso, en virtud de la Constitución, para declarar la guerra. «Trump no debería en absoluto arrastrarnos a una guerra con Venezuela... Necesitamos respuestas inmediatas de esta administración. El pueblo estadounidense merece transparencia».