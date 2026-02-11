edición general
La política de Trump y el declive del capitalismo estadounidense en 2026 [en]

El mandato de Trump refleja el declive estadounidense y las condiciones que lo permitieron. Republicanos y demócratas ofrecieron gestos simbólicos a sus votantes mientras apoyaban la globalización neoliberal. El declive del imperio y las políticas exteriores de Trump —aranceles y amenazas a otros países— generan problemas económicos y oposición interna.

azathothruna #2 azathothruna
Se demoran en su guerra civil.
Ya quiero que se agarren a pepinazo limpio entre demos y repugs
Connect #3 Connect *
Hablar de “declive del capitalismo estadounidense” puede ser demasiado determinista.
EE. UU. sigue liderando:
Tecnología (IA, big tech, semiconductores). Finanzas globales (dólar como moneda dominante). Innovación empresarial.

La economía estadounidense ha demostrado históricamente una gran capacidad de reinvención.

Decir “declive histórico” implica casi un proceso irreversible. Eso todavía no está demostrado.

Hay cambios, pero Trump pretende revertir esos cambios. Estados Unidos ha pasado…   » ver todo el comentario
fluty84 #4 fluty84
#3 pues si dependen de que Trump revierta esos cambios... :->
