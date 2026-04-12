El Polisario exhibe las armas que España y la UE venden a Marruecos para la guerra contra el Sáhara

El recorrido comienza casi sin transición, entre filas de piezas capturadas que “prueban quién ha armado a Marruecos durante décadas”. No hay vitrinas sofisticadas ni cartelas museísticas al uso. Hay armas. Y hay un mensaje. “Aquí las tenemos. Estas son del Ejército español”, señala uno de los responsables del ejército saharaui, mientras apunta a varios morteros alineados en una de las salas. “Todo esto se lo hemos quitado a Marruecos”.