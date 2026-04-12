El Polisario exhibe las armas que España y la UE venden a Marruecos para la guerra contra el Sáhara

El recorrido comienza casi sin transición, entre filas de piezas capturadas que “prueban quién ha armado a Marruecos durante décadas”. No hay vitrinas sofisticadas ni cartelas museísticas al uso. Hay armas. Y hay un mensaje. “Aquí las tenemos. Estas son del Ejército español”, señala uno de los responsables del ejército saharaui, mientras apunta a varios morteros alineados en una de las salas. “Todo esto se lo hemos quitado a Marruecos”.
| etiquetas: polisario , sáhara , armamento , españa , marruecos
Pero no hay que olvidar que España vende armas a Dios y al diablo.
Que hablen con aquel ministro/ejecutivo de una armamentística MORENES!!!
Ese si que sabía
Ya van tantos años que va camino de ser el Gaza de Marruecos. Bueno, ya lo es.
Lo que tienen montado encima es parte de un cetme que hace un disparo previo
El CETME no se exporto, bueno, lo hicieron lo alemanes con el nombre de G3.
Tiene pinta que los marroquies capturaron el material, me extraña que le vendiaramos nada al enemigo de la epoca, hoy en dia no sabria decirte.