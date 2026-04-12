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El Polisario exhibe las armas que España y la UE venden a Marruecos para la guerra contra el Sáhara

El Polisario exhibe las armas que España y la UE venden a Marruecos para la guerra contra el Sáhara

El recorrido comienza casi sin transición, entre filas de piezas capturadas que “prueban quién ha armado a Marruecos durante décadas”. No hay vitrinas sofisticadas ni cartelas museísticas al uso. Hay armas. Y hay un mensaje. “Aquí las tenemos. Estas son del Ejército español”, señala uno de los responsables del ejército saharaui, mientras apunta a varios morteros alineados en una de las salas. “Todo esto se lo hemos quitado a Marruecos”.

| etiquetas: polisario , sáhara , armamento , españa , marruecos
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5 comentarios
13 3 0 K 153 actualidad
Kasterot #2 Kasterot
No a la guerra.
Pero no hay que olvidar que España vende armas a Dios y al diablo.
Que hablen con aquel ministro/ejecutivo de una armamentística MORENES!!!
Ese si que sabía
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Catapulta #3 Catapulta
La ONU y la función de España como mediador = 0.

Ya van tantos años que va camino de ser el Gaza de Marruecos. Bueno, ya lo es.
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#1 fralbin *
Pues ojala, pero parecen más armas Francesas y de Estados unidos, que Españolas, vamos que Marruecos no suele ser nuestro mercado de exportación, más bien vendemos a Latam y algo en oriente medio.
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#4 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 La imagen es de los cañones sin retroceso que fabricó España y se montaban en vehículos ligeros.

Lo que tienen montado encima es parte de un cetme que hace un disparo previo
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#5 fralbin
#4 Ahh, el CETME??, si parece tecnologia Española, pero de la TIA, yo lo decia por la foto de los tanques donde aparece el letrero con la bandera de Francia. ¿exportamos CETMES a marruecos?

El CETME no se exporto, bueno, lo hicieron lo alemanes con el nombre de G3.

Tiene pinta que los marroquies capturaron el material, me extraña que le vendiaramos nada al enemigo de la epoca, hoy en dia no sabria decirte.
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menéame