"Policía, tengo un globo en mi finca": la guerra entre ganaderos y empresas por la última moda turística en Segovia

Ganaderos y agricultores denuncian que las empresas hacen aterrizajes en sus fincas sin permiso, generando daños directa e indirectamente en sus tierras y ganado

reivaj01 #1 reivaj01
Que pongan pinchos como a las palomas.

sotillo #2 sotillo
Policia tengo un globo en mi finca “
Pues sople de forma continua y deje que pite
