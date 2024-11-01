edición general
25 meneos
32 clics
La Policía solo localiza un viaje de Begoña Gómez a un congreso en República Dominicana tras la petición del juez Peinado

La Policía solo localiza un viaje de Begoña Gómez a un congreso en República Dominicana tras la petición del juez Peinado

En el oficio no consta ningún vuelo en el que coincidan la esposa de Pedro Sánchez y su asesora Cristina Álvarez, a las que el magistrado investiga por malversación

| etiquetas: peinado , juez , begoña gómez , lawfare
21 4 0 K 177 politica
9 comentarios
21 4 0 K 177 politica
#2 laruladelnorte
Casi dos años buscando y sin resultados pero él sigue empecinado en su lucha contra esta mujer.
5 K 82
obmultimedia #8 obmultimedia
#2 y mientras tanto va dejando caer otros casos mas importantes por este empecinamiento obsesivo.
2 K 36
#9 laruladelnorte
#8 Esos otros casos no interesa aclararlos...
0 K 10
Spirito #4 Spirito
La derecha y extrema derecha esperpéntica de España ya sabemos que no tienen vergüenza, ni honor, ni voluntad de servir a los intereses de España.

Les da igual difamar, calumniar, mentir con claro desprecio a la verdad, destruir, hacer daño... todo les vale para sus negocios de mercenarios psicópatas al servicio del mejor postor.
5 K 73
rutas #7 rutas *
Buaaa... Al Peinado le basta y le sobra con un viaje de Begoña Gómez. Ahora pedirá a la UCO:

- Listado de aperitivos que comió en el vuelo (número de unidades de cacahuete).
- Expediente de licitación del servicio de taxi (con 3 ofertas por lo menos).
- Regalos de cortesía del hotel donde se alojó (jaboncitos, toallitas, bolígrafo,...).
- Tickets de la máquina de café del congreso debidamente numerados y firmados.
- Volumen total del oxígeno consumido en los días de estancia en el país de destino.

Algo saldrá.
3 K 61
#5 Eltioletanias
Cuanto dinero y recursos del estado está malgastando el juez Peinado en investigar si Begoña Gómez ha encargado alguna labor personal a su asesora?
Encargarle a una asesora que mande un correo electrónico es prevaricación y tener a la UCO durante años ocupada en una obsesión personal del juez no lo es?
2 K 39
humono #1 humono
El pobre, que mala suerte tiene.
2 K 31
Kantinero #6 Kantinero *
Venga Pelucas mueve Roma con Santiago seguro que encuentras alguna irregularidad en ese viaje, como por ejemplo se le icauto a Begoña una diadema metálica para el pelo en el detector del aeropuerto, el vuelo era de AirEuropa, no pago seguro de viaje o no declaró a hacienda la propina del taxista.
O incluso las docenas de viajes que le acusas igual fue en patera

Denuncialo por acoso
1 K 24
#3 Marisadoro
Pues entonces será Julio Iglesias el que viene aquí. Investíguese!
0 K 17

menéame