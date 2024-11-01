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La policía patriótica de Rajoy untaba de dinero a los autores de bulos sobre Podemos

La policía patriótica de Rajoy untaba de dinero a los autores de bulos sobre Podemos

La policía patriótica que operó durante el gobierno de Mariano Rajoy intentó recaudar 300.000 euros para el ciudadano venezolano que fabricó un bulo contra Pablo Iglesias que defendía que el fundador del partido morado tenía una cuenta bancaria en el Caribe. Esta fake new se filtró a poco más de un mes de las elecciones generales de 2016.

| etiquetas: policía , patriótica , rajoy , untaba , dinero , autores , bulos , podemos
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7 comentarios
46 8 5 K 254 actualidad
Sergio_ftv #5 Sergio_ftv
Los cloaqueros de MNM, el clan del levante que presumen de extremo centristas y catalonofobia, no tienen ni dignidad porque no cobraban, simplemente se tragaban los bulos y los esparcían. Ahora se dedican a subir noticias de izquierda para ganar karma y así hacer más visible en los comentarios su hate.
1 K 31
makinavaja #3 makinavaja
La policía patriótica no, la policia a secas.... que todos sabemos de qué pie cojea... :-D :-D :-D
1 K 26
pitercio #4 pitercio
Como los de los Gal.
0 K 19
Macnulti_reencarnado #1 Macnulti_reencarnado
Pudrimos es historia. Y no por los bulos.
8 K -23
Alfon_Dc #7 Alfon_Dc *
#1
Noo, invirtieron recursos, dinero, cometieron ilegalidades, corrompieron(aún más) a las "fuerzas de seguridad del estado" , sobornaron, robaron y demás fechorías, pero porque se aburrían..
Que cojonacos tienen algunos que mienten y manipulan ,burdamente , haciendo gala de un IQ no muy superior al de algunos primates.
1 K 25

menéame