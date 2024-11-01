La policía patriótica de Rajoy untaba de dinero a los autores de bulos sobre Podemos

La policía patriótica que operó durante el gobierno de Mariano Rajoy intentó recaudar 300.000 euros para el ciudadano venezolano que fabricó un bulo contra Pablo Iglesias que defendía que el fundador del partido morado tenía una cuenta bancaria en el Caribe. Esta fake new se filtró a poco más de un mes de las elecciones generales de 2016.
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Noo, invirtieron recursos, dinero, cometieron ilegalidades, corrompieron(aún más) a las "fuerzas de seguridad del estado" , sobornaron, robaron y demás fechorías, pero porque se aburrían..
Que cojonacos tienen algunos que mienten y manipulan ,burdamente , haciendo gala de un IQ no muy superior al de algunos primates.