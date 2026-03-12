·
El policía local de Ceuta que asesinó a su mujer delante de su hija, en libertad
La Audiencia Provincial, que lo condenó a más de 35 años de prisión, acuerda su libertad provisional con medidas cautelares al agotarse el límite legal de prisión preventiva.
asesino
libertad
policía local
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
sorrillo
La justicia si es lenta es injusta.
4
K
58
#6
Spirito
#1
Es así, totalmente.
0
K
9
#4
Dakaira
La decisión se produce mientras la justicia prepara la repetición del juicio por el asesinato machista que conmocionó a la ciudad autónoma en marzo de 2022. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) anuló a comienzos de este año la condena dictada por un jurado popular y ordenó celebrar de nuevo el proceso judicial.
Y no podían haber hecho todo el tinglao antes? Pobres hijos, que puto miedo...
1
K
27
#2
sotillo
Espero que no encuentre otra víctima
1
K
21
#7
Nokith
La buena noticia, es que ahora está en la calle, animo a familia y amigos a dejarlo parapléjico el resto de su vida, mucho mejor que que vaya a la cárcel.
1
K
15
#3
perej
Que raro, un policía beneficiado por una falla en el proceso, junca pasó
0
K
10
#5
CharlesBrowson
La justicia, como otros tantos servicios ya degradados, ineficientes, y sobresaturados, purga es lo que hace falta mas que otra cosa
0
K
8
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
