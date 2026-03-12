edición general
14 meneos
14 clics
El policía local de Ceuta que asesinó a su mujer delante de su hija, en libertad

El policía local de Ceuta que asesinó a su mujer delante de su hija, en libertad

La Audiencia Provincial, que lo condenó a más de 35 años de prisión, acuerda su libertad provisional con medidas cautelares al agotarse el límite legal de prisión preventiva.

| etiquetas: asesino , libertad , policía local
11 3 0 K 160 actualidad
7 comentarios
11 3 0 K 160 actualidad
sorrillo #1 sorrillo
La justicia si es lenta es injusta.
4 K 58
Spirito #6 Spirito
#1 Es así, totalmente.
0 K 9
Dakaira #4 Dakaira
La decisión se produce mientras la justicia prepara la repetición del juicio por el asesinato machista que conmocionó a la ciudad autónoma en marzo de 2022. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) anuló a comienzos de este año la condena dictada por un jurado popular y ordenó celebrar de nuevo el proceso judicial.

Y no podían haber hecho todo el tinglao antes? Pobres hijos, que puto miedo...
1 K 27
sotillo #2 sotillo
Espero que no encuentre otra víctima
1 K 21
Nokith #7 Nokith
La buena noticia, es que ahora está en la calle, animo a familia y amigos a dejarlo parapléjico el resto de su vida, mucho mejor que que vaya a la cárcel.
1 K 15
#3 perej
Que raro, un policía beneficiado por una falla en el proceso, junca pasó
0 K 10
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
La justicia, como otros tantos servicios ya degradados, ineficientes, y sobresaturados, purga es lo que hace falta mas que otra cosa
0 K 8

menéame