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La Policía irrumpe en el CNIO y precinta varios almacenes para preservar pruebas de la corrupción

La Policía irrumpe en el CNIO y precinta varios almacenes para preservar pruebas de la corrupción

La Policía Judicial se ha personado este viernes a última hora en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) para clausurar y precintar varios almacenes. Se trata, según fuentes de la institución consultadas por ABC, de dos espacios en los que se estarían almacenando materiales de construcción y maquinaria que se habrían obtenido mediante las licitaciones bajo sospecha. Esta decisión judicial supone un paso más de cara a esclarecer qué ha ocurrido en la principal institución de investigación del cáncer de nuestro país en los últim

| etiquetas: policía , cnio , almacenes , pruebas , corrupción
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3 comentarios
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Cehona #3 Cehona
En caso de confirmarse la corrupción
¿En serio a estas alturas encontrarán pruebas?
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DORO.C #2 DORO.C *
¿El zorro vigilando las gallinas?
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menéame