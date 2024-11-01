La Policía irrumpe en el CNIO y precinta varios almacenes para preservar pruebas de la corrupción

La Policía Judicial se ha personado este viernes a última hora en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) para clausurar y precintar varios almacenes. Se trata, según fuentes de la institución consultadas por ABC, de dos espacios en los que se estarían almacenando materiales de construcción y maquinaria que se habrían obtenido mediante las licitaciones bajo sospecha. Esta decisión judicial supone un paso más de cara a esclarecer qué ha ocurrido en la principal institución de investigación del cáncer de nuestro país en los últim