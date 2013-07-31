El CNIO sospecha de Barbacid: su negocio comparte sede con varios del ex gerente y con una firma del presunto desfalco de 25 millones

El reputado científico Mariano Barbacid y Juan Arroyo, el ex gerente del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) en el centro de las pesquisas de Fiscalía Anticorrupción y de la Policía Nacional por un presunto desfalco de 25 millones públicos de la entidad durante 17 años, comparten sede social para negocios privados de ambos fuera del organismo, y también con una de las firmas clave en el supuesto robo: Zeus, empresa creada en 2009 por un ex directivo, y sociedad que sólo ha trabajado en este tiempo para la institución.