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El CNIO sospecha de Barbacid: su negocio comparte sede con varios del ex gerente y con una firma del presunto desfalco de 25 millones

El reputado científico Mariano Barbacid y Juan Arroyo, el ex gerente del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) en el centro de las pesquisas de Fiscalía Anticorrupción y de la Policía Nacional por un presunto desfalco de 25 millones públicos de la entidad durante 17 años, comparten sede social para negocios privados de ambos fuera del organismo, y también con una de las firmas clave en el supuesto robo: Zeus, empresa creada en 2009 por un ex directivo, y sociedad que sólo ha trabajado en este tiempo para la institución.

| etiquetas: cnio , barbacid , arroyo , anticorrupcion
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1 comentarios
3 1 1 K 35 actualidad
ewok #1 ewok *
No sé cómo será, pero pinta feo. Por unos 8 millones, la tercera parte de este dinero del que hablan ahora, el CNIO tuvo que desacerse de 60 trabajadores (al final negociando prejubilaciones y tal fueron 30). Eso supuso cortar líneas de investigación y demás. Muy feo que salga algo así (asumiendo la presunción de inocencia, por supuesto).
elpais.com/sociedad/2013/07/31/actualidad/1375294476_259955.html
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menéame