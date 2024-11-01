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La trama del CNIO: dos investigaciones internas identificaron el fraude y las dos acabaron cesando a los denunciantes

La trama del CNIO: dos investigaciones internas identificaron el fraude y las dos acabaron cesando a los denunciantes

El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas lleva años con una presunta red de contratos amañados que habría desviado hasta 25 millones de euros de la lucha contra el cáncer. Lo revelador: dos investigaciones internas distintas llegaron a las mismas conclusiones y en ambos casos los que denunciaron terminaron fuera del centro. La Fiscalía Anticorrupción ya tiene los informes.

| etiquetas: cnio , corrupción , cáncer , fiscalía-anticorrupción
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6 comentarios
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MateriaNegra #1 MateriaNegra
El patrón es impecable: dos investigadores distintos destapan la misma trama de 25 millones en el CNIO, y los dos acaban fuera. El segundo, Bernabé, fue expulsado gracias a una denuncia por acoso presentada por una colaboradora de la persona investigada, el día siguiente a que él pidiera su despido. El comité de acoso convertido en herramienta de silenciamiento. Un clásico.
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MateriaNegra #6 MateriaNegra
Claro, claro. La trama lleva instalada desde 2007, pasando por gobiernos del PP y del PSOE sin que nadie moviese un dedo, y el Tribunal de Cuentas ya avisó de irregularidades en contratación hace años, también en silencio. Pero sí, es un problema "de la izquierda". El cáncer, por su parte, no ha leído el BOE y sigue sin distinguir entre votantes del PP y del PSOE a la hora de hacer metástasis.
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FunFrock #2 FunFrock
Nuestros impuestos de sanidad han ido a obras de arte y esto.
Pero estoy seguro q con los otros hubiera sido peor
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DrEvil #3 DrEvil
La solución a todo esto es la transparencia; que todo ciudadano pueda ver dónde va hasta el último duro.
Y por supuesto, al que se pille cometiendo fraude se le encarcela de por vida.
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Macnulti_reencarnado #4 Macnulti_reencarnado
#3 tranquilo, que pronto tendremos un gobierno progresista de coalición de izquierdas a tope con la transparencia.
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DrEvil #5 DrEvil
#4 Sí, habrá que esperar a que llegue la berdadera izquierda.
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menéame