La trama del CNIO: dos investigaciones internas identificaron el fraude y las dos acabaron cesando a los denunciantes

El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas lleva años con una presunta red de contratos amañados que habría desviado hasta 25 millones de euros de la lucha contra el cáncer. Lo revelador: dos investigaciones internas distintas llegaron a las mismas conclusiones y en ambos casos los que denunciaron terminaron fuera del centro. La Fiscalía Anticorrupción ya tiene los informes.